Il progetto di un ecomuseo del territorio a Busca: se ne parla al Teatro Civico

Il Comune di Busca, insieme all'associazione Ingenium, ha organizzato un incontro aperto alle associazioni e ai cittadini dal titolo "Busca per un ecomuseo del territorio" martedì 9 novembre, alle ore 20.45 al Teatro Civico.

Interverranno il sindaco Marco Gallo, gli assessori Lucia Rosso ed Ezio Donadio, il presidente dell'associazione Ingenium Giovanni Tolosano e Sara Bigazzi di Hangar Piemonte. Inoltre, l'associazione culturale La Cevitou presenterà la sua esperienza dell'Ecomuseo Terra del Castelmagno. L'ingresso sarà gratuito e verrà richiesta l'esibizione del Green Pass e l'uso della mascherina.



Spiega l’assessore Donadio: “Per poter cogliere tutte le sfumature e le eccellenze del nostro territorio, il Comune ha affidato tramite convenzione l’iter della creazione di un ecomuseo all’associazione Ingenium, che già gestisce il Parco Museo dell’Ingenio nell’ex convento dei Cappuccini. A tale scopo, l’associazione ha avviato in questi ultimi mesi una collaborazione con Hangar Piemonte, il servizio di affiancamento professionale rivolto alle organizzazioni culturali della Regione Piemonte, coordinato dalla Fondazione Piemonte dal Vivo. Ora desideriamo confrontarci con tutti i cittadini che possono contribuire all'iniziativa, tramite le associazioni cui eventualmente appartengono o anche come singoli. Venite all'incontro e parliamone insieme".