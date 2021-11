Santa Vittoria d'Alba: il centro storico avrà un look "green"

Alla presenza di un nutrito pubblico, venerdi 29 ottobre, nella sala conferenze dell’Hotel il Castello di Santa Vittoria d’Alba, è stato presentato alla popolazione il progetto di riqualificazione del centro storico, intitolato “Paesaggi Botanici, Viaggio nella botanica con Carlo Bertero a Santa Vittoria d’Alba”.

L’Amministrazione comunale ha voluto dare risalto a questo progetto. Un iter molto complesso ma con un risultato decisamente positivo. «Era settembre 2018, spiega il primo cittadino Giacomo Badellino, dopo gli incontri organizzati per la predisposizione degli studi del paesaggio, per il piano dell’arredo urbano e per il colore nel centro storico della Villa e nel Borgo (approvato successivamente con la delibera n.33/CC del 18/12/2018), quando ci siamo resi conto che, oltre alle indicazioni e prescrizioni per gli interventi alle abitazioni private, il centro storico doveva essere riqualificato nel suo intero, con una progettazione non limitata alla parte urbanistica, ma caratterizzata da qualcosa che identificasse il nostro paese».

Il progetto che sarà suddiviso in tre lotti (il primo pari ad importo di 600 mila euro con avvio nel secondo semestre del 2022) è stato descritto in modo dettagliato dall’arch. Elena Moretti. Molto interessante l’inserimento della figura di Carlo Bertero e della botanica in una riqualificazione urbanistica molto accattivante su tutto il percorso. Il progetto riguarda un intervento nell’area verde, “Torchio della ex Cinzano ”, adiacente alla stazione ferroviaria per poi interessare la zone del Pilone a Santa Vittoria e salire alla ex Trinità, via Cagna fino al Campanile, via della Chiesa, piazza Marone (area verde adiacente al Comune), compresa tutta la scalinata, via Vittorio Emanuele, e per poi terminare con una riqualificazione totale della piazza Bertero.

Ma come si è arrivati a questo progetto?

La prima riunione si svolse nell’ufficio tecnico tra il sindaco Badellino ed i geometri Cassinelli e Aguzzi. Tra le varie proposte emerse il nome dell'illustre personaggio Carlo Bertero, medico, botanico, esploratore, nato a Santa Vittoria d’Alba nel 1789. Il Comune aveva reso omaggio all'illustre Bertero con l’intitolazione di una piazza e di una via. Mentre l’Istituto Comprensivo di Cinzano, aveva contributo con molte iniziative legate alla sua vita avventurosa passata nei viaggi alla scoperta di erbe e piante tropicali, che hanno arricchito non solo gli Erbari di numerosi paesi europei, ma anche l’Orto Botanico di Torino. Qui sono conservate le 1095 pagine dei suoi manoscritti, scoperte che costituiscono un’eredità molto importante per la storia della botanica.

Così nel gennaio del 2019 l'Amministrazione comunale ha deliberato la predisposizione di un Bando di progettazione per la valorizzazione del paesaggio del centro storico avente come tema “Carlo Bertero - medico - botanico - esploratore”.

La finalità del progetto era di garantire una corretta interpretazione dei luoghi e orientare gli interventi futuri verso trasformazioni che assicurassero un’evoluzione dinamica ed armoniosa del paesaggio, intesa a migliorare la qualità in funzione delle aspettative della popolazione e la valorizzazione paesaggistica del territorio.

Di qui l'avvio di un iter molto complesso che vede incaricata per la predisposizione e la gestione del progetto la Fondazione per l’Architettura Torino che, online, ha gestito tutte le fasi del concorso di idee, in collaborazione con la centrale unica di committenza di Bra.

A seguito di un dettagliato percorso di progettazione e un preciso cronoprogramma presentato il 19 dicembre 2019, la Regione Piemonte ha assegnato il co-finanziamento del 90% su una spesa ammissibile di 50 mila Euro.

Oltre alla Fondazione, rappresentata dalla dott.sa Eleonora Gerbotto e l’arch. Roberto Secci, e all’arch. Monica Perno del CUC di Bra, sono stati coinvolti il prof. Marco Devecchi e la dott.ssa Valentina Scariot dell’Università degli studi di Torino -Dipartimento Scienze Agrarie Forestali e alimentari, e la dott.sa Elena Cerutti delle Terre dei Savoia.

Il 26 novembre 2020 è stata avviata dalla CUC la procedura aperta del concorso di progettazione per individuare la migliore proposta progettuale relativa all’intervento denominato Paesaggi botanici – Viaggio nella botanica con Carlo Bertero a Santa Vittoria d’Alba. I 15 progetti pervenuti sono stati analizzati dalla commissione giudicatrice, formata da Giacomo Badellino, sindaco del Comune di santa Vittoria d’Alba con funzioni di presidente, dall’arch. Marina Bonaudo, esperto designato dalla Regione Piemonte, dall’ arch. Cristina Gragnolati, esperto designato dall’ordine degli Architetti di Torino, dal geom. Maurizio Sartore, esperto designato dal Comune di Santa Vittoria d’Alba, dall’arch. Valerio Rosa, esperto designato dal Comune di Santa Vittoria d’Alba che ha avviato le operazioni di valutazione della conformità formale degli elaborati pervenuti, ammesso tutti i candidati e selezionato le 4 proposte, identificate con codici alfa numerici, da ammettere al secondo grado del concorso, redigendo alcune raccomandazioni che i concorrenti finalisti avrebbero dovuto seguire nello sviluppo del progetto di secondo grado.

Dopo l’individuazione del quattro finalisti (25 marzo), il 2 aprile 2021 il responsabile del procedimento di gara ha confermato al primo posto l'architetto Claudia Mezzapesa e l'architetto Elena Moretti dello Studio di Architettura del Paesaggio con sede in Firenze.

L’Amministrazione Comunale in attesa di iniziare con il primo lotto dei lavori ringrazia tutti coloro che, con il loro contributo, hanno permesso la realizzazione di questo progetto.