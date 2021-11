Superata la norma ostativa per il reperimento dei segretari comunali: la soddisfazione di Franco Graglia (FI)

"Esprimo la mia personale soddisfazione per l'approvazione in Consiglio regionale di un importante ordine del giorno, recante anche la mia firma, in difesa della figura del Segretario Comunale. E' da tempo nota la carenza di tali figure causata da una norma nazionale che continua a tagliare risorse sul personale, non permette per gli Enti Locali, riconoscere a tali figure un equo compenso tanto da creare un fuggi fuggi verso altre Istituzioni o verso il mondo del privato. Peccato che il Segretario comunale costituisca una figura chiave per garantire e controllare la legittimità degli atti".



Ad affermarlo in una nota i vicepresidente del Consiglio Franco Graglia.



"L'ordine del giorno impegna il presidente e la Giunta regionale a intraprendere qualsiasi iniziativa a livello nazionale per garantire la copertura delle sedi vacanti, intraprendere iniziative nei confronti dei Ministeri competenti per velocizzare le procedure di reclutamento e infine a segnalare alle Prefettura l'adozione di misure volte a superare i limiti della normativa, prorogando per 12 mesi gli incarichi a coloro che già svolgono l0'incarico di Vice Segretario, ove non sia possibile reperire la figura di un Segretario Comunale di ruolo. Si tratta di un atto fondamentale in difesa in particolare dei piccoli Comuni che come al solito devono pagare per tutti i costi eccessivi dell'apparato pubblico nazionale".