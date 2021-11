Vezza d'Alba:la Fiera del tartufo bianco e vini del Roero diventa Nazionale

Una 41ª edizione della "Fiera del tartufo Bianco e vini del Roero di Vezza d'Alba" speciale: da quest’anno sarà una Fiera Nazionale. Numerosi e diversi fra loro gli appuntamenti che fanno da corollario all'attesa kermesse dal profumo del prezioso diamante bianco del Roero. «Questa Fiera finalmente raggiunge un traguardo importante che raccoglie il lavoro di 40 anni svolto dai volontari, commenta il sindaco Carla Bonino. Ci abbiamo sempre creduto e tutto questo tempo lo abbiamo impiegato dando il meglio per la nostra Vezza e il territorio. Oggi allarghiamo i nostri orizzonti non solo alla provincia di Cuneo e alla regione Piemonte, ma anche a tutta Italia».

L'evento si sviluppa in due importanti weekend (5/6/7 e 12/13/14 novembre). Si parte venerdì 5 alle ore 15 con la "Caccia al tesoro" nella tartufaia didattica del Roero. Ad accompagnare i cercatori del tartufo ci sarà Elfa Pina in collaborazione con “Nati per leggere”. Mentre alle 16 si terrà la piantumazione dell'albero dedicato al riconoscimento Nazionale della Fiera ed una simulazione di ricerca del tartufo insieme ai Trifolau del Roero. Alle 21 lo spettacolo teatrale "Il Battito del Bosco" presso il Salone delle Manifestazioni in piazza San Bernardo.

Sabato 6 alle ore 15 presso il Salone delle Manifestazioni in piazza San Bernardo "Piazzetta Italia: il Roero incontra l'Italia” con il mercato del tartufo, esposizione prodotto regionali e nazionali, degustazioni a base di tartufo. Alle 16 presso il Museo Naturalistico del Roero sarà presentata la nuova sala "Il Bosco del tartufo" e il diorama di "Di tartufo...di scrive". A seguire le premiazioni del concorso 2020 "Il Tartufo è una favola" e dei vincitori 2021 de "Il Tartufo è una fiaba". Alle 19 a Rocca del Castello "Alla ricerca notturna del tartufo", presso il Salone Manifestazioni i piatti con Tartufo Bianco d'Alba abbinati ai vini del Roero. A seguire, la ricerca del tartufo Bianco con i Trifolau del Roero.

Domenica 7 dalle 10 presso il Salone Manifestazioni in piazza San Bernardo "Piazzetta Italia- il Roero incontra l'Italia - mercato del tartufo, esposizione prodotto regionali e nazionali, degustazioni a base di tartufo.

Alle 12,30 pranzo della Fiera (su prenotazione).

Alle 15 "Il Roero è", dialogo con il prof. Giorgio Calabrese e Roberto Cerrato. Modera Claudio Calorio.

Venerdì 12 alle ore 21 presso il Salone Manifestazioni in piazza San Bernardo "Rotabile Felliniana". Adattamento ed esecuzione dal vivo di musiche ad ispirazione circense di Nino Rota, tratte dai titoli più significativi del grande regista e proiezione di sequenze. Conduce il maestro flautista Giuseppe Nova alla guida del Quartetto gli Archimedi.

Sabato 13 presso il Salone Manifestazioni in piazza San Bernardo "Vezza è colore" proiezione del film Vincent. Un racconto noir delle ultime settimane di vita del famoso pittore olandese.

Dalle18 in piazzetta Belvedere appuntamento conviviale-enogastronomico con la "Merenda sinoira".

Domenica 14 alle 10,30 presso la Confraternita di San Bernardino in piazza San Martino

"Il Salotto della Fiera" con la presentazione ufficiale della Fiera Nazionale alla presenza delle autorità civili e militari e con l'ospite di eccezione, Carlin Petrini.

Saranno esposti i tartufi di Tartufingros e si susseguiranno una serie eventi: la consegna del tartufo dell'anno a Aldo Cazzullo; il conferimento della cittadinanza onoraria a Roberto Cerrato; la premiazione del Bando Enologico 2021 a cura dell'Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero; l'esibizione degli sbandieratori di San Damiano d'Asti.

Alle 14,30 incontro con l'autore Beppe Malo' che presenterà "Quattro passi tra le foglie della mia vita". Alle 16 Mauro Rivetti presenterà il suo libro "Tartufi e delitti. Misteriosi omicidi sconvolgono Langhe e Roero".

Sempre alle 16 in piazza San Martino spazio ai più piccoli con lo "Spettacolo per bimbi" a cura di Daniela Febino e il collettivo Sciro' in Naturalmente. ..la luna e lo stagno.

In piazzetta Belvedere "Cucinare in VR" (metti a prova le tue abilità di chef in realtà virtuale).

In piazza San Bernardo "I giochi del tartufo" per grandi e piccini.

In Biblioteca si terranno più eventi: la mostra fotografica a cura di Fabrizio Viano "L'attimo sfuggente" sull'avifauna del Roero; "Mestieri di un tempo" laboratorio a cura del progetto S.I.AGRI.

Alle 14,30 e 15,15 un po' di inglese con "English With Erika" giochi, letture, storytelling in collaborazione con Nati per Leggere.

Per tutta la giornata di domenica 14 nel centro storico si terrà "Il Mercato della Fiera" con i prodotti tipici e le eccellenze del territorio. Mentre nel Salone Manifestazioni in piazza San Bernardo ci sarà il "Punto Gastronomico" aperto tutto il giorno.

Per l'ingresso alla Fiera e la partecipazione agli eventi si richiede il Green pass e l'utilizzo corretto della mascherina. Prenotazioni agli eventi e prevendite vezzadalba.com oppure inviare email a fiera@vezzadalba.com. Informazioni Tel. 0173.65022/335.7059443. Per raggiungere la Fiera sarà attivo il servizio navette gratuito in piazza San Carlo.