Anziana presa a bastonate: il marito indagato per lesioni aggravate, la donna lotta tra la vita e la morte

“Siamo in fase di indagini. È prematuro parlare di tentato omicidio”. Sono queste le parole con cui il procuratore aggiunto del Tribunale di Cuneo, la dottoressa Gabriella Viglione, ha commentato l’episodio avvenuto giovedì 28 ottobre a San Giovenale, frazione di Peveragno, alle porte di Cuneo.

Stando alle prime ricostruzioni, si apprende che in quella serata vi sia stata una litigata tra moglie e marito, e che quest’ultimo, un 82enne, avrebbe colpito la donna alla testa con un bastone. La vittima è stata soccorsa e quindi trasportata all'ospedale "Santa Croce" di Cuneo, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno proceduto all’arresto dell'uomo.

Il pubblico ministero ha disposto per lui gli arresti domiciliari, misura convalidata dal giudice per le indagini preliminari Alberto Boetti sabato mattina, a seguito dell’interrogatorio di garanzia. Dall’ordinanza di custodia cautelare si apprende che il pensionato è attualmente indagato del reato di lesioni, aggravate dalla Legge del Codice Rosso, normativa entrata in vigore nel 2019 prevedendo un inasprimento delle pene a tutela delle vittime di violenza di genere, per i reati commessi contro i coniugi, i conviventi o comunque i soggetti con cui intercorra un vincolo affettivo.

L’82enne è assistito dai legali Antonio Bellu e Silvia Oddasso.