Un grande Fritto Misto alla Piemontese per festeggiare il 21° compleanno

21 anni e non sentirli, grazie alla passione che ha segnato il trascorrere del tempo, nei tanti bei momenti condivisi con i clienti ma anche con tanta forza d’animo durante il periodo dell’emergenza Covid.

Oggi, per ringraziare tutti e festeggiare insieme, Daniele e Barbara, titolari del Ristorante del Bramafam a Revello, hanno voluto creare questo evento che vede protagonista il Fritto Misto Piemontese, declinato in tutte le varianti classiche, ad un prezzo speciale, nelle giornate di sabato 6 novembre a cena, e domenica 7 novembre a pranzo.

Il Menù completo:

Aperitivo della casa

Antipasto

Fritto misto alla piemontese

Dolce della casa

Caffè e digestivo

Il prezzo speciale per l'occasione del compleanno è di € 25 bevande incluse.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 5 novembre

Sarà anche l’occasione per chi non conosce ancora questo ristorante, di scoprire una location curata e ben strutturata, che propone la cucina tradizionale piemontese e in cui gli ampi spazi favoriscono le occasione di cerimonie, ricevimenti, meeting aziendali e banchetti.

Ristorante del Bramafam - Via Saluzzo, 83 - Revello CN - Tel 0175.257337 - 335.8440122

info@ristorantedelbramafam.com - www.ristorantedelbramafam.com