Agricoltura, Lega: "Dieta mediterranea sotto attacco, bene l'impegno ministro ma serve di più"

"Abbiamo chiesto al ministro Patuanelli di reagire con fermezza all'attacco, oramai sempre più chiaro e manifesto, al nostro regime alimentare ed alla dieta mediterranea, che rappresenta il fulcro del made in Italy. La Lega dice no alla carne sintetica, frutto di una visione ideologica ed integralista di lobbies e poteri forti, che tutto perseguono tranne che la tutela delle nostre eccellenze." - così i senatori della Lega Giorgio Maria Bergesio e Gianpaolo Vallardi, che hanno interrogato il ministro Patuanelli ora in Senato. - "L'ostilità alle nostre tradizioni alimentari, come la Lega denuncia da tempo, e che trova irragionevoli sponde anche in Europa, indebolisce la competitività delle filiere agroalimentari italiane, a cominciare dal settore zootecnico che conta 115 mila aziende e oltre 250 mila occupati, per un valore degli allevamenti pari a 17 miliardi che con l'indotto arriva ad 80 miliardi di euro. La Lega apprezza l'impegno del ministro ma auspica una maggiore efficacia delle politiche di sostegno a comparti e imprenditoria agricola: la dieta mediterranea non può soccombere sotto i colpi di chi autorizza la farina di larve".