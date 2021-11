A Revello e Martiniana Po arriva un nuovo medico pediatra

Il 13 settembre scorso, la dottoressa Letizia Garbarini ha cessato l’attività presso l’Asl Cn1, dove svolgeva servizio come pediatra di libera scelta.

Al fine di garantire la copertura assistenziale è stato individuato il dottor Guido Marinelli come medico pediatra di libera scelta. Marinelli, in via temporanea, prenderà in carico (senza necessità di recarsi agli sportelli distrettuali), i bambini in precedenza assistiti dalla dottoressa Garbarini, attualmente seguiti provvisoriamente dai medici Luisa Startari, Anna Lorenzati e Mauro Tonello.

Il dottor Marinelli (331.7363132) inizierà la propria attività il 10 novembre.

Sarà presente a Revello, nello studio di via Saluzzo 109, il lunedì dalle 17 alle 19, il martedì dalle 10 alle 13, il mercoledì dalle 15 alle 17, il giovedì dalle 14 alle 18 e il venerdì dalle 10 alle 12.

A Martiniana Po, nei locali di via Roma 29, il medico sarà presente il mercoledì, dalle 10.30 alle 12.30.

Le visite si svolgono sempre su appuntamento, con possibilità di contatto telefonico dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20. Per richieste di visite o ricette urgenti chiamare preferibilmente dalle 8 alle 10.

Per certificati/richieste di ricette non urgenti inviare messaggio WhatsApp/SMS oppure una mail a guidomarinelli90@gmail.com

Si ricorda la libertà di scelta di altro medico pediatra con disponibilità di posti, secondo le modalità in uso.