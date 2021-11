Ciclismo: tra le tappe del Giro d'Italia 2022 potrebbe esserci la Sanremo-Cuneo

Sanremo-Cuneo 13^tappa del Giro d'Italia 2022. Per il momento è solo un'ipotesi, per quanto concreta, tra le tante che circolano relativamente al percorso della prossima Corsa Rosa, in attesa che vengano ufficializzate tutte le tappe.

L'indiscrezione, tuttavia, non passa inosservata ed acquista sempre maggiore peso tra gli addetti ai lavori.

La Sanremo-Cuneo si correrebbe venerdì 20 maggio, il giorno dopo la Parma-Genova, nella seconda settimana del Giro dopo il prologo in Ungheria (già presentato).

Dubbi che verranno sciolti tra pochi giorni. Da lunedì 8 a giovedì 11 novembre, infatti, gli organizzatori sveleranno il resto del percorso: prima tutte le tappe di volata, poi di media montagna, di alta montagna fino alla città di arrivo.