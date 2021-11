Corsa in montagna: Francesca Ghelfi della Pod.Valle Varaita prima si impone alla Nations Cup di Chiavenna

Un’altra vittoria a coronare la stagione 2021 di Francesca Ghelfi, della Pod. Valle Varaita, campionessa italiana in carica di corsa in montagna.

La piemontese, allenata da Giulio Peyracchia, si impone con autorità nella Nations Cup di Corsa in Montagna di Chiavenna di domenica 31 ottobre, ospitata dal Val Bregaglia Trail.

Si trattava del primo evento internazionale per il settore della montagna, dopo due anni di annullamenti dovuti alla pandemia.

Nella squadra piemontese sono in tutto tre le atlete piemontesi chiamate a vestire l’azzurro: oltre a Ghelfi la maratoneta Valeria Straneo (Laguna Running) alla sua prima convocazione per la corsa in montagna, e Cecilia Basso (Orecchiella Garfagnana).

Partono bene le italiane con Francesca Ghelfi terza fino a metà gara, quando ingrana la marcia e allunga sulla scozzese Scout Adkin e sull’inglese Kate Malby, in testa dal via. La piemontese è la prima a comparire sotto le cascate dell’Acquafraggia e la sua diventa una gara in solitaria fino all’arrivo di Piazza Bertacchi, nel cuore di Chiavenna, dove chiude con il tempo di 1h34’36’, davanti alla Adkin, staccata a 1’47’’, e alla tedesca Grober, che nel rush finale supera Alice Gaggi, quarta al termine. Al 16° posto Valeria Straneo, una buona “prima” per lei, mentre un po’ indietro Cecilia Basso (21° posto). L’Italia sale sul podio anche nella gara a squadre conquistando l’argento dietro all’Inghilterra e davanti alla Repubblica Ceca.

Soddisfazione naturalmente in casa Podistica Valle Varaita per il risultato raggiunto da Francesca. “La sua è stata una stagione davvero eccezionale – conferma il tecnico Giulio Peyracchia – ma il merito è tutto di Francesca che non posso che ringraziare per la grande fiducia che, insieme alla sorella, ha riposto in me e nel nostro gruppo. Ora aspettiamo le convocazioni per i Mondiali per capire come programmare il proseguimento della stagione, tra cross e lavori di potenziamento.”