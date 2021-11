Al Caffè Letterario di Bra si legge ‘Conservatorio di Santa Teresa’ con Bernardo Negro

Leggere fa bene. E fin qui non ci piove. Ma cosa leggere? A dircelo è il poeta braidese Bernardo Negro con la sua speciale recensione per il Caffè Letterario di Bra.

Un tira e molla tra la gioia e il dolore, che non manca di stupire. “Romanzo di incisiva formazione, si cala nei particolari di sofferte vicende ove la psicologia ben presto è assorbita dallo stupore incantato dalle scoperte di tutto un paesaggio naturale ed umano. Interloquiscono con lui le timide esuberanze femminili di Clara, Vera, Marta, mentre Bruno ed Egisto fanno da contrappunto alla vitalità del carattere del protagonista messo sempre in forse da presagiti eventi”.

L’autore ci presenta pure dei personaggi femminili che non potranno lasciare indifferenti, oltre a racconti in cui ogni lettore potrà ritrovare un pezzo di sé e della sua vita. “Appaiono anche le figure della madre e della nonna, volutamente sfocate dai troppi dubbi che un amore, più consolatorio che vissuto, disarma gli slanci a cui Sergio vorrebbe abbandonarsi come a salutare l’irripetibile infanzia. Lo sfondo è la scuola, non tanto magistra vitae, quanto banco di prova da collaudare giorno per giorno”.