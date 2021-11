Le proiezioni del progetto Fenomenale arrivano anche a Boves

Il progetto Fenomenale, nato a inizio 2020 dall'unione di Liberavoce e Kosmoki, sta per giungere al termine. Dopo quasi due anni di attività intervallati da lockdown e riaperture i ragazzi del progetto hanno scelto di tornare in piazza, o meglio nei cinema, per chiudere un percorso che li ha arricchiti dal punto di vista formativo e personale e ha permesso loro di informare e sensibilizzare i coetanei sui temi dell'antimafia sociale. Con una serie di proiezioni nella Provincia Granda i ragazzi del progetto Fenomenale vogliono ancora una volta parlare ai giovani attraverso l'arte, trattando temi complessi e poco discussi.



“La ‘ndrangheta è l'unica organizzazione criminale, presente in tutti e cinque i continenti, con un fatturato di circa 53 miliardi l’anno”. Così si apre il film Liberi di scegliere di Giacomo Campiotti, ispirato alla storia vera del giudice Roberto Di Bella, presidente del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria. Dopo 25 anni di lavoro nei quali ha dovuto condannare ragazzini per reati orribili Di Bella ha deciso di dar vita al progetto Liberi di scegliere che, grazie all'aiuto di colleghi, istituzioni e associazioni come Libera, ha permesso a circa 60 ragazzi e alle loro madri di rifarsi una vita lontani dalla Calabria e dalla criminalità.



Nonostante questo possa apparire un tema distante dalla nostra realtà provinciale, il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata e in particolare della ‘ndrangheta nel nostro territorio è tutt'altro che sottovalutabile. Sempre di più emergono quadri sconcertanti di come questa organizzazione sia infiltrata nel tessuto sociale e di come sia radicata nel nostro territorio. E’ bene fornire ai giovani e non solo quanti più strumenti possibili per comprendere il fenomeno e contrastarlo, e l'informazione è uno dei mezzi più potenti che possiamo usare come cittadini.



La proiezione del film è in collaborazione con l’associazione Qui e là di Boves, realtà molto attiva sul territorio e da anni impegnata nella promozione del commercio equosolidale.

L'evento si terrà presso il Teatro Borelli in p.zza Borelli a Boves domenica 14 novembre 2021 alle 17:30. Per accedere al teatro si dovrà presentare il Green pass o l'esito di tampone negativo all'ingresso. A seguire bevande calde per tutti i partecipanti davanti alla Bottega equo e solidale in via Roma 6, a pochi passi dal teatro. Per prenotazioni e informazioni potete scrivere al numero 3703378450 o chiamare il 3467100541.

L'evento è gratuito grazie al contributo del CSV (Centro Servizi per il Volontariato).