Equitazione: atleti piemontesi in evidenza ai Nazionali di Western & English Gimkana ISHA (FOTO)

Nel weekend di fine ottobre si sono svolti i Nazionali di Western & English Gimkana ISHA (Italian Stock Horse Association) presso il Cowboy's Guest Ranch di Voghera: 44 gli atleti piemontesi presenti all'evento.

Un gruppo fantastico, affiatato, potente, sorridente e propositivo che ha saputo amalgamare le varie scuderie, unendosi in un unico dream team (centri presenti: Quagliotti Performance Horses di Costigliole Saluzzo, Equi Finis Terrae di Fenestrelle, Smarty Ranch di Racconigi, Crocera Horse di Pinerolo, Yo Ranch di Bricherasio, River's Ranch di Saluzzo, Circolo Ippico Andalusia di Bagnolo).

Moltissimi i risultati dei concorrenti piemontesi, bellissimi go, spettacolari gesta, tecnicismi e velocità.

Nella COPPA DELLE REGIONI il Piemonte spadroneggia, vincendo per il secondo anno consecutivo la Coppa delle Regioni delle patenti BW, dopo un'entusiasmante e adrenalinica rincorsa alla vittoria con la Regione Umbria e grazie ai tempi ottenuti da 3 atleti appartenenti alla scuderia dei Quagliotti Performance Horses (gestita da Elena Quaglia e suo padre Gianpiero): Elena Quaglia, Enrico Cravero e Marlen Galetti.

Per la Coppa delle Regioni delle patenti A1 il Piemonte ottiene il secondo posto grazie ai tempi di Gabriele Dalmasso, Silvia Conoscenti e Giulia Teotino.

Come ormai di consueto, nel FREESTYLE di REINING ha brillato su tutti la saluzzese Elena Quaglia, Referente del Piemonte, che con delle prestazioni meravigliose si laurea CHAMPION con il suo poliedrico Quarter Horse BB FREE SPIRIT BAR e RESERVE CHAMPION con la cavalla di suo padre REMIWHEEL.

Sempre nella stessa disciplina del Freestyle ma per la categoria dei debuttanti, la scuderia dei Quagliotti Performance Horses porta al primo posto anche un'allieva di Elena Quaglia, Asia Botindari in sella al suo Arc SMARTLIGHT SNAPPER.

Per quanto riguarda l'Italian Cup, moltissimi i podi raggiunti.

Si laurea Campione Italiano della categoria SUPER NOVICE il Saluzzese Gabriele Dalmasso in sella a Bar Sandy Doc O'Lena, cugino di Elena Quaglia, a dimostrazione che buon sangue non mente.

CHAMPION della categoria OPEN è l'ormai veterana seppur giovanissima Marlen Galetti sul suo potente Quarter Horse MTK SHEIK che ha sbaragliato grandi nomi della disciplina.

RESERVE CHAMPION della categoria NOVICE JUNIOR: Giulia Teotino su One More Pep, proveniente dalla scuderia Smarty Ranch di Racconigi.

RESERVE CHAMPION FUTURITY (categoria dedicata ai giovani cavalli): Carola Ritoli su Hollywood Starlight, anche lei appartenente ai Quagliotti Performance Horses.

RESERVE CHAMPION YOUTH: Andrea Ballario su King Cromatica del centro River's Ranch

RESERVE CHAMPION LADY: Elena Quaglia su Remiwheel, Quarter Horse che finora si era dedicata solo al Reining e che in questa occasione ha brillato anche nella disciplina per lei nuova, con prestazioni da urlo.

3° CLASSIFICATA NOVICE AMATEUR: Silvia Conoscenti su Classys San Starlet, titolare dello Smarty Ranch di Racconigi.

3° CLASSIFICATA SUPER NOVICE nuovamente la giovanissima Giulia Teotino su One More Pep, che partecipando a 2 categorie ha ottenuto il podio in entrambe.

3° CLASSIFICATO NON PRO e ARABIAN HORSE: Gianpaolo Berbotto su Subrik Elgi

RESERVE CHAMPION BARREL 2°DIVISIONE BW (disciplina di velocità): il saluzzese Pietro Arnolfo su Stella.

Inoltre coloro che hanno partecipato a tutte e 3 le discipline ( Western & English Gimkana, Freestyle di Reining e Barrel Racing) concorrevano al titolo di ALL AROUND per premiare la versatilità dei binomi presenti. Ed il Piemonte ha nuovamente primeggiato con 2 CO-CHAMPION EX-AEQUO: Nicole Morat su Pepper & Elena Quaglia su BB Free Spirit Bar.

Inoltre da menzionare le prestazioni di: Amelie Fiore su Micky MOUSE che si portano al 4° posto nella WALK & TROT alla loro prima esperienza ai Nazionali, Erica Ballario e Giuseppe Battisti che si sono classificati 5° e 6° PRO, categoria di altissimo livello tecnico, con grandi binomi e tutti gli altri piemontesi che hanno regalato prestazioni meravigliose.

La Referente Regionale Elena Quaglia: "Sappiate che sono super orgogliosa di voi! Fiera di essere la vostra referente e di poter vantare atleti così validi nella nostra regione!"