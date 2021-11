“La nuova Pac. Prospettive, esigenze e strategie” webinar di Confagricoltura Cuneo e Siena

Lunedì 8 novembre, dalle ore 9 in diretta streaming su Facebook, Confagricoltura Siena e Confagricoltura Cuneo organizzano il convegno online “La nuova Pac. Prospettive, esigenze e strategie”. L’evento è realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Cuneo. Ad aprire il seminario sarà Gian Marco Centinaio, sottosegretario Mipaaf, e a seguire sono in programma i saluti istituzionali di Nicola Ciuffi, presidente di Upa Siena, Gianluca Cavicchioli, direttore di Upa Siena, Enrico Allasia, presidente Confagricoltura Cuneo, e Stefania Saccardi, assessore all’agricoltura della Regione Toscana. Introdurrà i lavori Paolo De Castro, vicepresidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo. Seguiranno le testimonianze degli agricoltori italiani ed europei sulla PAC. L’evento sarà trasmesso sulla pagina Facebook di Confagricoltura Siena.

Sono previsti gli interventi di: Vincenzo Lenucci, direttore Politiche Europee, Competitività e Ufficio Studi di Confagricoltura; Giuseppe Blasi, capo Dipartimento DIPEISR; Angelo Frascarelli, Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia e Roberto Scalacci, direttore Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana. Modererà Cristina Tinelli, responsabile dell’Ufficio Confagricoltura a Bruxelles.

Agricoltura e politica si confronteranno, quindi, per una legislazione comunitaria in grado di sostenere concretamente un comparto, quello agricolo, di primaria importanza in Italia. Tutto questo in vista dell’entrata in vigore della nuova Politica Agricola Comune a partire dall’1° gennaio 2023 e, ancor prima, dei piani strategici nazionali che dovranno essere presentati entro la fine di dicembre dagli Stati membri dell’UE.