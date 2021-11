Amico Sport in trasferta a Biella con 39 atleti per Special Olympics

Un anno e nove mesi per l’esattezza, hanno separato gli atleti della ASD Amico Sport dai loro momenti sportivi ufficiali, ma finalmente venerdì 29 ottobre hanno finalmente ripreso quei tanto amati pulmini e una volta seduti al loro posto è potuta “esplodere” tutta la loro felicità.

Essere in partenza per una manifestazione sportiva era già la medaglia più importante, era il premio per la tanta “sofferenza” nello stare a casa in tutti questi mesi, lontani dai tanti amici che come loro vivono per quello sport inclusivo che sa donare sorrisi e allegria, ma di medaglie ne sono arrivate tante in quel di Biella in occasione degli Play The Games.

“Finalmente una trasferta! È stato un bellissimo momento per ritrovarci tutti insieme tra di noi e con tutte le altre società che condividono i nostri valori sportivi”, afferma una raggiante Cristina Bernardi, presidente Amico Sport.

Il dormire fuori casa è sicuramente qualcosa di emozionante per chiunque, figuriamoci se fatta a distanza di oltre un anno, ecco perché i 39 atleti non vedevano l’ora di vivere questa avventura; una esperienza che ha visto una emozionantissima apertura con la sfilata dei vari atleti e il culmine delle gare nelle giornate del 30 e 31 ottobre.

Amico Sport è scesa in campo nel calcetto unificato con gli atleti Costa Patrik, Grosso Dimitri, Lai Livio, Micucci Andrea, Pace Vincenzo e Rosano Giorgio, supportati dagli atleti Partner Chialvo Alessandra, Fissore Alessandra e Sechi Valentina e dal tecnico Quebella Katia; dopo una serie di tre partite contro Juventus B, Pandha e Muoversi Allegramente, la finale ha visto primeggiare i cuneesi per 2 reti a 1.

Tantissimi i nuotatori che sono scesi in acqua, portando a casa fantastici risultati e tantissime medaglie: Colombo Lorenzo, Culasso Mattia, Dutto Pamela, Ghigo Antonio, Labate Emilia, Meriano Giorgia, Revelli Silvano, Santini Simone; questi atleti erano seguiti dai tecnici Azara Alessandro, Chillè Francesca e Quartuccio Laura

Sulla pista di atletica sono arrivate le medaglie per le gesta sportive di Cravero Marco, Marchiò Alessio, Perra Francesco, Sechi Sonia e Testa Fabio; ad accompagnarli i tecnici Bernardi Cristina e Testa Mario

Era presente anche la ginnastica ritmica con i tecnici Dogliani Elisabetta e Bianco Isabella, che ha visto Battista Alessandra, Chiacchiarini Mihaela, Lovera Anna e Verra Valentina impegnate con fune, cerchio, palla e nastro, mentre con il cerchio, clavette e nastro si è ottimamente disimpegnata Perona Silvia. Candellero Chiara, Petrisor Paula e Renaudo Michela hanno gareggiato con cerchio e clavette.

Ultimo sport in gara, guidati dal tecnico Brunetto Sergio, gli atleti delle bocce con le coppie formate da Pettavino Luca e Begliardo Paola, Lamberti Luca e Garino Paolo, Peirone Davide e Ballatore Paolo, Busso Massimo e Gentile Enrico, Messa Armando e Damilano Cristina (ATP) e Borgna Samuele e Rodengo Mara

“Rivedere in campo i ragazzi con il loro entusiasmo, con la loro voglia di partecipare e soprattutto esserci, oltre che di conquistare una tanto desiderata medaglia. È stata una vera è propria festa di sport e soprattutto un RITORNO, naturalmente all’insegna della sicurezza”.

La prima trasferta ha ridonato sorridi ai tantissimi atleti cuneesi, ma è già tempo di pensare all’impegno fra alcuni mesi con i Giochi Nazionali Invernali di Sappada.