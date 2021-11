38 casi ogni 100mila abitanti: il Piemonte confermato in zona bianca

Si parla ormai di quarta ondata di Covid.

Anche in Italia i nuovi casi di Coronavirus stanno crescendo. Oggi hanno superato i 6.700. Aumenta, in maniera più contenuta, anche la pressione ospedaliera e proprio ricoveri e rianimazioni sono due dei tre parametri decisivi per l'eventuale passaggio in zona gialla.

Il terzo parametro è l'incidenza: tutte le regioni sono a rischio moderato.

A livello nazionale l'incidenza sta crescendo, così come l'indice Rt, che è tornato sopra l'1. Non fa eccezione il Piemonte. Crescono i casi e i focolai ma la regione resta in zona bianca, soprattutto per il dato delle ospedalizzazioni: resta infatti stabile il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva (3,3%) e dei posti letto ordinari (3,5%), percentuali tra le più basse in Italia.