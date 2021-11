A spasso con “Nati per leggere”: lettura in biblioteca a Chiusa di Pesio

Appuntamento con il progetto "A spasso con nati per leggere" presso la biblioteca civica Ezio Alberione di Chiusa di Pesio che ospita una lettura a cura della associazione Noau da titolo "Un paesaggio ad ogni pagina".

L'appuntamento è per sabato 13 novembre alle ore 10,30 e la lettura è adatta agli ascoltatori di età compresa tra i 6 e gli 8 anni (con qualche eccezione).

Nella lettura si parte dai libri e nei libri i paesaggi fanno da sfondo alle storie che amiamo di più, oggi sfogliamo i libri, andiamo al mare, saliamo su un treno, guardiamo come scorrono le immagini attraverso i finestrini. Facciamo finta che il testo non ci sia e improvvisiamo noi la colonna sonora di quel mare, di quel prato, di quel bosco. Poi, che sia giorno o che sia notte, sopra gli abissi, in cima alle vette, affacciati ai pianeti o sdraiati sulla spiaggia di un lago, ti diamo noi tutto quello che ti serve per allestire il tuo sfondo, per camminare nel tuo fondale preferito. Sorridi, fai la faccia seria, falla spensierata, fai il muso: ciiiiiiiis! Ecco: sei proprio tu, la tua faccia è finita dentro il paesaggio!

Per i partecipanti è consigliata la prenotazione al numero 0171-735514, sarà obbligatorio utilizzare la mascherina e per gli accompagnatori con più di 12 anni sarà necessario possedere il green-pass.