Ai ”Dialoghi Eula” la spiritualità di Enzo Bianchi

Si avvicina l’ottava edizione dei “Dialoghi Eula” con il ritorno in presenza e aumentano gli ospiti di prestigio attesi nell’antica chiesa di Santa Caterina a Villanova Mondovì. Merito soprattutto della tematica generale che il festival della buona politica dedicato al senatore villanovese Lorenzo Eula ha scelto per l’anno in corso: “Energie per il futuro. Ultima chiamata per il pianeta”. Un tema dibattuto che ben si presta

a molteplici declinazioni, particolarmente attuale alla luce del forum G20 di Roma e della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di scena a Glasgow.



Non solo contributi scientifici e politici, però, già garantiti nella giornata di sabato 13 novembre dalla presenza dell’ex ministro Paola Pisano e dell’esperto in valutazione di impatto ambientale e scrittore Roberto Mezzalama, ma anche uno sguardo più olistico e intimista rivolto all’educazione e alla spiritualità grazie allo

scrittore e giornalista Alex Corlazzoli (da sempre attento al mondo della scuola e della formazione in virtù anche della sua esperienza da maestro elementare) in dialogo con il saggista e monaco cristiano Enzo Bianchi.



Al celebre fondatore della Comunità di Bose il compito di sviscerare il delicato rapporto tra uomo e Creato secondo una concezione più religiosa e spirituale, che sappia guardare all’equità sociale, all’ecologia integrale, alla responsabilità individuale, riprendendo i concetti espressi nel 2015 dall’Enciclica “Laudato Sì” sulla cura della casa comune.



"In un confronto sul futuro del pianeta, era imprescindibile un richiamo all’Enciclica di papa Francesco – commenta Michele Pianetta, vicesindaco di Villanova Mondovì e “anima” della manifestazione – e siamo quindi orgogliosi che padre Enzo Bianchi abbia accettato il nostro invito. Da sempre i “Dialoghi Eula” hanno

l’ambizione di affrontare argomenti d’attualità amalgamando punti di vista differenti e siamo contenti di essere riusciti anche quest’anno a conservare questo tratto distintivo".



"Tra pochi giorni ufficializzeremo il programma definitivo – aggiunge Fulvio Bersanetti, direttore scientifico del festival – e contiamo di annunciare nuovi ospiti illustri per arricchire ulteriormente un’edizione che segna il ritorno alla normalità. Un bel regalo per tutti i villanovesi, ma soprattutto la conferma qualitativa di una

manifestazione che, nel corso degli anni, ha saputo ritagliarsi una posizione privilegiata e autorevole sull’intero panorama nazionale".



Il primo appuntamento dell’edizione 2021 sarà, tuttavia, venerdì 12 novembre alle ore 21.00 presso il Gala Palace di Frabosa Sottana (in collaborazione con l’Associazione Turistica Mondolè, il Comune di Frabosa Soprana, il Comune di Frabosa Sottana e l’Unione Montana Mondolè), con lo spettacolo “Fiume di Acqua e di Fango” dell’attrice vicese Sara Dho, già ospite in passato ai “Dialoghi Eula”. La ricostruzione della drammatica alluvione del 1994 tra paure, ferite e ricordi diventa effige dell’attualità e dei cambiamenti climatici, per un’anteprima teatrale che ben introduce le argomentazioni del sabato mattina.