Bra ricorda i caduti di Nassiriya

In occasione della Giornata nazionale della memoria per i caduti civili e militari nelle missioni internazionali per la pace, venerdì 12 novembre alle ore 11 in piazza Carabinieri Caduti a Nassiriya e forze di pace operanti all’estero, a Bra, si terrà la cerimonia commemorativa in ricordo dei 19 italiani (di cui 12 carabinieri) deceduti a causa di un attentato terroristico che devastò la base “Maestrale” a Nassiriya, in Iraq, il 12 novembre del 2003.

Sarà presente il sindaco Gianni Fogliato e, per un ringraziamento all’Amministrazione comunale e alla cittadinanza, il capitano Massimo Caputo, comandante della compagnia di Bra dell’Arma dei Carabinieri.