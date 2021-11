Continua la mobilitazione contro il green pass: centinaia ieri sera in piazza Foro Boario a Cuneo

Piazza Foro Boario, ieri 4 novembre, ha ospitato un'altra manifestazione per dire No al green pass. Centinaia di persone hanno risposto all’appello del coordinamento provinciale free vax-no green pass.

La serata è stata caratterizzata da numerosi interventi, cori e momenti di riflessione e condivisione. Particolarmente soddisfatto il consigliere comunale Giuseppe Lauria che sarcasticamente ha commentato: i “soliti quattro gatti” scatenando l’ilarità della piazza gremita.

La mobilitazione continua: il prossimo appuntamento è mercoledì 10 novembre alle ore 20 sempre a Cuneo in piazza Foro Boario o in piazza Virginio in caso di maltempo.