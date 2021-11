Cuneo Provincia Futura protagonista della trasmissione Artbox su La7

Domenica 7 novembre la trasmissione Artbox de La7, in onda alle ore 12.15, dedica la puntata a Cuneo Provincia Futura, mostra promossa dalla Fondazione CRC e curata dal regista e show designer Alessandro Marrazzo. Il format tv, che racconta l’arte e le sue storie con un occhio di riguardo alle migliori mostre in corso in Italia e sulla scena internazionale, si concentra sulle tematiche affrontate dalle dieci videoinstallazioni di Cuneo, Alba, Bra e Mondovì, approfondendole grazie a numerose interviste.



Oltre all’ideatore dell’esperienza immersiva della mostra, Alessandro Marrazzo, e al Vice Presidente della Fondazione CRC, Ezio Raviola, ad accompagnare lo spettatore in questo viaggio saranno Stefano Mancuso, che approfondisce la relazione con la botanica, l’architetto Michele De Lucchi, lo storico e politologo Marco Revelli, il giornalista Edoardo Segantini, l’astrofisica e ingegnere aerospaziale Amalia Ercoli Finzi e l’imprenditore Oscar Farinetti, fondatore di Eataly. Grazie alle loro testimonianze e a una sapiente regia che mescola immagini della mostra e video che presentano le quattro città in cui essa è allestita e le eccellenze del territorio nei campi della cultura, dell’enogastronomia e dell’ambiente, emerge un quadro vivace e articolato della provincia di Cuneo, “un collegamento tra l’antico e quello che sarà il futuro” nelle parole di Ezio Raviola.

Lo speciale di Artbox, realizzato da 3D Produzioni con regia e testi di Giovanni Piscaglia, sarà trasmesso in replica martedì 9 novembre all’1.50 su La7 e sabato 13 alle 10.25 su La7d. Inoltre, sarà disponibile online sul sito www.la7.it/artboxsubito dopo la prima messa in onda.

Le videoinstallazioni di Cuneo Provincia Futura sono attive e fruibili liberamente fino a domenica 21 novembre 2021, dal giovedì alla domenica dalle ore 18.30 alle 22.30 con proiezioni a orari prestabiliti consultabili sul sito www.spazioinnovazione.com. Per ulteriori informazioni telefonare allo 0171/452711 o scrivere a info@fondazionecrc.it