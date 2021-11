Inizia la winter campaign dell'Atl del Cuneese per promuovere la stagione sciistica

Da sabato 6 novembre 2021 parte la winter campaign dell'ATL del Cuneese. Per promuovere la stagione sciistica, infatti, è stata ideata un'originale attività di street marketing che toccherà diverse città italiane per più di un mese.

Il Cuneese, grazie alla bellezza delle sue Alpi e alla qualità dell'accoglienza delle strutture ricettive, è la meta perfetta per chi cerca la giusta location dove trascorrere le vacanze invernali o qualche weekend all'insegna dello sport e della natura.

Ecco perché diversi promoter saranno presenti nelle zone centrali delle città selezionate (Alba, Torino, Cuneo, Sanremo, Alassio e Milano) per far scoprire al grande pubblico questa affascinante zona del Piemonte. Il capoluogo della Granda ospiterà inoltre in Piazza Galimberti, sabato 27 novembre, il Villaggio della Neve con tante iniziative promozionali per il lancio della stagione sciistica ed un talk show con i grandi campioni di ieri e di oggi dello sci. Un vero e proprio regalo che l’ATL vuole offrire al comparto della neve e agli amanti dell’outdoor invernale.

L’ATL sarà nelle piazze con le cargo bike completamente brandizzate “Cuneese”, con l’immagine di Marta Bassino, Testimonial delle Alpi di Cuneo. Divise personalizzate renderanno semplice l’individuazione dei promoter per poter partecipare, attraverso un tablet, al gioco "Conosci il Cuneese e le sue splendide Alpi?”. Chi risponderà correttamente alle domande proposte vincerà un gadget dell'ATL: uno scaldacollo perfetto per iniziare al meglio la stagione invernale al cospetto del Monviso. Ma non solo: ogni piazza sarà caratterizzata da novità e promozioni ad hoc, grazie alla preziosa collaborazione di alcune stazioni sciistiche che metteranno in palio biglietti promo per sciare nella stagione 2021/22.

La campagna di street marketing è stata ideata e pianificata in collaborazione con l'agenzia di comunicazione integrata Emerald Communication con cui l'ATL del Cuneese ha stretto un sodalizio nell'ultimo anno. Seguiranno promozioni nelle più importanti località del sud Italia collegate a Cuneo con volo aereo diretto e numerose campagne stampa e web.