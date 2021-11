San Damiano Macra: conferita la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

A San Damiano Macra ieri, giovedì 4 novembre, stata una giornata molto particolare: oltre alla Giornata dell'Unità Nazionale e Forze Armate, si è celebrato anche il centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria.

La Santa Messa nel pomeriggio, la toccante commemorazione all'Altare dei Caduti, con la deposizione dei fiori. Con una delibera di consiglio il comune di San Damiano Macra, in occasione del centenario della traslazione (esattamente il 2 novembre) ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

Il sindaco Giorgio Gianti: "Speriamo che quello che è successo in passato rimanga da lezione per il presente ed il futuro, affinché non si debbano più avere Militi Ignoti in giro. Non far le guerre è la prima cosa che gli uomini dovrebbero fare. Se fai una guerra rovini sempre e sicuramente tutto".

Alle commemorazioni hanno presenziato anche il sindaco di Cartignano, Francesco Cioffi, e il sindaco di Macra, Valerio Carsetti.