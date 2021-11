“Sei un mito. Storie antiche che parlano di noi!” : letture-spettacolo alla biblioteca civica di Alba

Prende avvio alla sala Riolfo di Alba, nel cortile della Maddalena, un nuovo ciclo di letture-spettacolo a cura della Biblioteca civica “G. Ferrero” e in collaborazione con l’associazione culturale “Don Chisciotte Siamo Noi”.

“Sei un mito. Storie antiche che parlano di noi!” si articolerà in quattro incontri, due dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni e due pensati invece per i ragazzi dagli 8 ai 14 anni: le attrici dell’associazione racconteranno di eroi ed eroine, anche grazie all’aiuto di autori contemporanei di narrativa per ragazzi, come Muriel Szac e Gianni Rodari e coinvolgeranno i partecipanti in un viaggio nella mitologia greca, capace di raccontare avventure ed emozioni ancora attuali.

Il primo appuntamento (per bambini dai 6 ai 10 anni) si terrà sabato 20 novembre, alle ore 16.30 e si intitolerà “Orfeo live”. La storia del protagonista, che vorrebbe riportare in vita con il suo canto e la sua musica l’amata Euridice, offrirà lo spunto per parlare della libertà, ma anche dell’imparare ad ascoltare i desideri e i pensieri degli altri.

Le letture successive seguiranno il seguente calendario: sabato 4 dicembre “Icaro ovvero volere volare” (8-14 anni), sabato 15 gennaio “Atalanta corre da sola” (6-10 anni) e sabato 12 febbraio “Labyrinth - diverso da me” (8-14 anni).

Tutte le letture saranno a numero chiuso e si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19. Le persone dai 12 anni in su dovranno esibire il green pass.

Prenotazione obbligatoria su http://bibliotecacivicadialba.eventbrite.com

Per informazioni telefonare al numero 0173 292468 oppure inviare una mail a prestito@comune.alba.cn.it