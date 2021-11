Sergio Dalmasso presenta il suo libro su Rofondazione Comunista a Mondovì e Cuneo

Venerdì 12 novembre a Mondovì alle ore 18 presso il Caffè sociale (bar della stazione) in piazza Franco Centro 1 si terrà la prima delle due serate pubbliche di presentazione dell’ultimo libro di Sergio Dalmasso su Rifondazione Comunista, pubblicato da Red Star e con scritti introduttivi di Roberto Musacchio e Giovanni Russo Spena. Sarà presente l’autore.

Sabato 13 novembre a Cuneo invece la presentazione dell’ultimo libro di Sergio Dalmasso su Rifondazione Comunista si terrà alle ore 16.00 presso la libreria dell’Acciuga in via Dronero 1 (previa prenotazione) , seguirà dalle ore 19 un momento conviviale e di incontro presso la sede di Rifondazione Comunista, in via Saluzzo 28, sempre nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti. Ad entrambi gli appuntamenti sarà presente l’autore.

Sergio Dalmasso nato a Boves (Cuneo) nel 1948, insegnante, storico del movimento operaio, è autore di molte pubblicazioni, l’ultima delle quali, fresca di stampa, racconta le vicende di Rifondazione Comunista dal “movimento dei movimenti” fino alla chiusura del quotidiano Liberazione.

L’autore è tra i fondatori di Rifondazione Comunista nel 1991 e ne sarà segretario provinciale dal 1991 al 1995, poi dal 2003 al 2005. Tra i vari incarichi istituzionali (Consigliere Comunale a Boves e Cuneo, Consigliere Provinciale) nel 2005 è capogruppo in Regione Piemonte del gruppo di Rifondazione Comunista.