Racconigi verso lo spostamento dell'isola ecologica

In relazione all’incontro avvenuto presso la sede CSEA di Saluzzo, venerdì 29 ottobre u.s., si comunica che tra le tematiche trattate come possibili oggetto di finanziamento del PNRR, a seguito della richiesta avanzata dall’Amministrazione comunale racconigese al Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente, rientra lo spostamento dell’isola ecologica di Racconigi.

Tale questione sta molto a cuore a tutta la collettività racconigese e si è fiduciosi che le risorse messe in campo con il PNRR saranno lo strumento utile a perseguire l’obiettivo auspicato.

Il Presidente CSEA Fulvio Rubiolo afferma che “a seguito delle numerose insistenze provenienti dal Comune di Racconigi ed analizzato il quadro in cui si inserisce tale isola ecologica, il Consorzio ritiene che lo spostamento rientri tra le urgenze da definire ed attuare. Il Consorzio offre la più completa disponibilità all’Amministrazione racconigese per la risoluzione della questione”.

Il membro del CdA dello CSEA Giuseppe Milli si dice “lieto che il CDA e i funzionari abbiano approfondito la problematica racconigese, ritenendola meritevole di risoluzione attraverso i fondi del PNRR”.

Il Sindaco Oderda dichiara che tale decisione “è un ulteriore passo avanti verso la soluzione auspicata, essendo l’isola ecologica eccessivamente inserita nel tessuto urbano racconigese e, a seguito di tale spostamento, si potranno effettuare tutte le valutazioni del caso per il riutilizzo del centro da mettere a disposizione per la collettività racconigese”.