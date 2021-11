"Temo la tempesta perfetta: aumento dei contagi da Covid e influenza stagionale. Sarà aggressiva, necessaria la vaccinazione"

A dirlo il primario del Pronto Soccorso di Cuneo dottor Giuseppe Lauria, che evidenzia come lo stress per gli ospedali, nel picco della stagione influenzale, sia ogni anno molto forte. Ricorda come qualche anno fa in Pronto Soccorso, nel giro di pochi giorni, si arrivò al raddoppio dei passaggi, che schizzarono da 150 a 300, proprio per effetto dell'influenza stagionale.

Ogni anno viene colpito dal 10 al 30 per cento della popolazione europea, con centinaia di migliaia di ospedalizzazioni.

"Al momento la situazione è tranquilla. Non stiamo rilevando un aumento dei ricoveri - evidenzia ancora il primario. L'influenza non si è ancora palesata, ci sono molte persone con sintomi simil influenzali, ma non è ancora la malattia stagionale. Se questa dovesse arrivare e aggiungersi all'aumento di contagi da Covid, come già sta avvenendo in alcune aree, temo che vivremo mesi difficili negli ospedali. Sono molto preoccupato. Bisogna vaccinarsi. Il vaccino antinfluenzale e l'eventuale terza dose sono perfettamente compatibili".