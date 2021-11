In arrivo un week-end di incertezza meteorologica: possibile umidità e maltempo sul Nord-Ovest

Bollettino weekend ed inizio settimana: Prognosi incerta, con cielo crediamo poco nuvoloso per il week end



Una goccia di aria fredda in transito sulla Sardegna potrebbe richiamare aria umida e instabile con maltempo anche sul Nord Ovest. Al momento questa è una delle ipotesi in quanto la stessa bassa pressione potrebbe invece traslare verso il Nord Africa con maltempo differito la prossima settimana.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

- Da oggi 5 novembre a domenica 7 novembre

Cielo irregolarmente nuvoloso oggi, sereno domani, con nebbie e foschie notturne. Irregolarmente nuvoloso domenica. Termometro in discesa le massime, in lieve discesa le minime ma ancora entrambe al di sopra delle medie di stagione , con aumento dall’inizio prossima settimana.



Minime in pianura intorno 4- 9°C e massime 12 - 14°C. Al mare minime intorno 7- 10°C e massime 15-17°C. In pianura moderati da Ovest, al mare forti da Nord.



- Da lunedì 8 novembre

Cielo irregolarmente nuvoloso il mattino, coperto dal pomeriggio con precipitazioni a iniziare dalla Liguria di ponente.



