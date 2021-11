“Alle origini della tavola”: le cooperative piemontesi unite per promuovere le eccellenze del territorio [VIDEO]

“Chi fonda una cooperativa crede in un modo diverso di produrre, lavorare e stare nella società”. Le parole pronunciate il 16 marzo 2019 da Papa Francesco, in occasione dei 100 anni di Confcooperative, riassumono alla perfezione lo spirito del progetto di filiera corta “Alle Origini della Tavola”, iniziativa di Confcooperative Piemonte volta a esaltare le eccellenze agroalimentari del territorio.

Dietro a una pesca, a un vino, a un latte o a un prodotto alimentare piemontese di qualità vi sono infatti produttori che custodiscono la tradizione la tramandano di generazione in generazione. “Alle origini della tavola” è un percorso che vuole raccontare il piacere di vivere un momento di convivialità, attraverso la scoperta delle eccellenze che arrivano appunto in tavola grazie alla passione per il proprio lavoro e all’amore per il territorio delle cooperative agricole del Piemonte.

Tutte le cooperative che hanno aderito al progetto, sono legate al consumatore da una filiera corta, che, accorciando il viaggio del prodotto e prevedendo non più di un intermediario, perette di garantirne la bontà e l’eccellenza.

“Si tratta di un bel progetto che le cooperative hanno voluto portare avanti grazie a una misura regionale” ha commentato entusiasta Marco Protopapa, assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte. “Si è voluto unire la sinergia della cooperazione e di tutti i prodotti di eccellenza del nostro Piemonte. Abbiamo condiviso questo progetto, è un’immagine importante per la Regione” ha ribadito l’assessore.

Sull’importanza di fare rete, Protopapa ha poi ammesso: “La cooperativa è già una rete di aziende, un riferimento principale come metodo economico e produttivo. Quando riusciamo a unire ulteriormente grandi aziende e cooperative, abbiamo raggiunto uno scopo di sinergia che il Piemonte vuole dare: il consumatore può raggiungere più facilmente i prodotti, con una qualità garantita”.

“Fedagripesca ha voluto aderire con entusiasmo al progetto filiera corta, perché è stata una straordinaria occasione per dare visibilità alla missione della cooperazione. Il progetto ci ha dato l’occasione di far lavorare insieme cooperative di settori diversi, mondi diversi” è il commento di Roberto Morello, presidente di Fedagripesca Piemonte e tra i principali sostenitori del progetto filiera corta “Alle Origini della Tavola.

Le cooperative che hanno partecipato a quest’iniziativa sono: Albifrutta, Asprocarne, Barbera dei Sei Castelli, Cantina Clavesana, Cantina Pertinace, Piemonte Latte, Piemonte Miele e produttori di Govone.