Dalla Fondazione CRF 2 milioni di euro per il territorio fossanese

E’ tempo di bilanci preventivi: anche la Fondazione ha approvato il programma per il 2022, quali sono le risorse a disposizione per l’attività?

Sono molto soddisfatto del bilancio preventivo 2022 della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano che prevede oltre due milioni di euro di erogazioni per il territorio, in incremento rispetto agli esercizi passati.



La situazione è dovuta alle buone entrate che provengono sia dai dividendi corrisposti dalla controllata C.R.F. SpA, che consegue eccellenti risultati patrimoniali ed economici, che dal rendimento degli altri investimenti finanziari ed anche dal tradizionale contenimento dei costi. Anche i dati di confronto con le altre Fondazioni redatti annualmente dalla Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane evidenziano l’ottimo stato di salute della Fondazione.



Quali sono i principali progetti per il 2022?

Nel 2021 sono stati portati a termine importanti progetti pluriennali tra cui il restauro di Palazzo Burgos e dell’antica chiesa del Salice, entrambi effettuati in collaborazione con la Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Fossano ed il Comune di Fossano.

Nel 2022 proseguirà la collaborazione con la Diocesi di Fossano per il restauro dell’organo della Cattedrale e con il Comune di Fossano per il completamento del villaggio sportivo.

Le maggiori risorse a disposizione consentiranno di proseguire ed eventualmente incrementare gli interventi nei settori di tradizionale attività della Fondazione tra cui i principali sono:

Arte, attività e beni culturali

Istruzione, educazione e formazione

Attività sportiva

Volontariato, filantropia e beneficenza

Sviluppo locale

Sono in aumento le risorse destinate al territorio dei Comuni confinanti con Fossano e proseguirà il sostegno alla Consulta, alla Fondazione Fossano Musica ed alla Fondazione Noi Altri che annoverano la Fondazione CRF tra i soci fondatori.

In sintesi il 2022 si apre con ottime prospettive per la Fondazione CRF e di conseguenza per i “suoi” territori.



A dicembre la Fondazione taglia un importante traguardo...

Sono ormai trenta anni che le Fondazioni operano sul territorio dopo aver scorporato l’attività bancaria.

In questo trentennio la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano ha difeso l’autonomia della controllata Cassa di Risparmio di Fossano spa che opera a favore del territorio con attività rivolta prevalentemente a famiglie e piccole e medie imprese locali, scelta dimostratasi vincente ed oculata in quanto la Cassa, oltre a prestare eccellenti e competitivi servizi bancari, ha costantemente aumentato il proprio patrimonio, gli utili e distribuito congrui dividendi agli azionisti consentendo alla Fondazione di effettuare ingenti erogazioni che nel trentennio ammontano a oltre 40 milioni di euro e di aumentare il proprio patrimonio da 42 a 55 milioni di euro (attualmente circa 130 milioni di euro a valori correnti).



Ricordando l’attività svolta, i progetti più significativi quali sono stati?

Nel trentennio la Fondazione, su iniziativa del Dott.Antonio Miglio che mi ha preceduto nella carica, è stata anche Ente promotore e fondatore della Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Fossano, della Fondazione Fossano Musica e della Fondazione Noi Altri, enti che bene operano a servizio della collettività, ha collaborato con le varie Amministrazioni Comunali succedutesi nel tempo e con la Diocesi di Fossano per importanti interventi soprattutto in campo di restauro di beni immobili o nuove strutture a disposizione delle comunità locali (Fossano, Centallo, Cervere, Trinità, Sant’Albano Stura, Salmour e Provincia di Cuneo)

Rilevanti progetti anche in campo nazionale coordinati dalla Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane fra cui di rilievo il fondo per il contrasto alla povertà educativa ed altri di valenza internazionale.