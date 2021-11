Ottimizzazione di un sito su Google: come capire il valore dei link in ingresso

Per l’ottimizzazione di un sito su Google e su tutti i motori di ricerca è molto importante poter contare su link in ingresso di qualità, e cioè in arrivo da siti autorevoli e che godano di una valutazione eccellente. Gli esperti di DigitalPr.Store ci hanno fornito qualche suggerimento in merito.

Che cosa si può fare per capire il valore dei link in ingresso?

I criteri da prendere in considerazione sono diversi: ovviamente, maggiore è il numero di requisiti che vengono rispettati e più il link si avvicina alla perfezione. Google raccomanda che l'inbound link sia naturale e rappresenti una conseguenza dell'interesse suscitato dai contenuti. Inoltre, occorre che il sito di provenienza del link sia pertinente con l’argomento che viene affrontato nel testo, e che il contenuto da cui il link arriva sia rilevante in rapporto al contesto del sito. Ancora, il sito deve essere autorevole e trusted, e a questo proposito è utile tenere conto del Page Rank e degli altri indici.

Quali caratteristiche deve avere il link?

Deve essere moderato, vale a dire verificato da un essere umano e approvato; in altri termini, non deve arrivare da un sito gratuito per tutti o da una directory di link automatica. Gli esperti raccomandano di evitare i link reciproci per le stesse pagine e suggeriscono che l’inbound link sia il primo nella pagina di provenienza.

Ci sono altri aspetti da valutare?

Gli inbound link devono restare per sempre sulla pagina da cui provengono e non devono essere rediretti tramite uno script java; inoltre, devono essere privi dell’attributo rel=nofollow. Il dominio deve essere caratterizzato dalla massima longevità, il che vuol dire contare su parecchi link in ingresso fidati e trasmettere una notevole mole di traffico rilevante in direzione del sito. Un altro aspetto da non dimenticare è che l’IP del sito che accoglie il link non deve essere uguale a quello del sito da cui il link proviene.

Infine quali ulteriori criteri vanno presi in considerazione?

Il sito del link non deve presentare link a siti di spam, né in ingresso né in uscita. Poi, sarebbe auspicabile che la pagina da cui arriva il collegamento venga scansionata con regolarità dagli spider di Google e degli altri motori di ricerca. Il link deve essere inserito fra le parole chiave rilevanti e in ogni caso nel testo principale: quindi, non nelle barre laterali e non nel fondo del sito. L’inbound link, secondo quel che viene raccomandato dagli addetti ai lavori, deve costituire il primo link all’interno della pagina di provenienza; sarebbe preferibile, poi, se fosse il solo collegamento in uscita.

DigitalPr.Store: tutto quel che c’è da sapere

DigitalPr.Store è una piattaforma di pubblicazione di contenuti di approfondimento e di comunicati stampa. Grazie alle sue funzionalità avanzate, gli studi di comunicazione, le agenzie di marketing e i Seo specialist hanno la possibilità di riunire le diverse attività di content marketing in un tool solo, così da risparmiare un bel po’ di spazio. Un form di ricerca consente di scegliere i siti su cui pubblicare i propri contenuti a seconda di quello che si ha in mente per la propria campagna di pubbliche relazioni digitali. A quel punto si può decidere se delegare la redazione degli articoli ai copywriter di DigitalPr.Store o se, invece, scrivere i contenuti in autonomia e limitarsi a inviarli per la pubblicazione. Grazie a questa piattaforma è possibile raggiungere numerosi traguardi, che vanno al di là della sola link building per la Seo off page. È possibile, per esempio, migliorare la brand identity e curare il personal branding, ma anche raccontare l’azienda tramite lo storytelling, divulgare dei comunicati stampa o presentare servizi e prodotti. In più, la prima pubblicazione è gratuita, in modo che sia possibile mettere alla prova l’efficacia del servizio senza spendere un solo centesimo: la pubblicazione avverrà sul sito Visibilita.net, un magazine online che ospita approfondimenti e interviste dedicati ai temi del business e del marketing.

