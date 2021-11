Vespa: un simbolo senza tempo che per tanti è una passione di vita

Da isolati nuclei di entusiasti appassionati della due ruote si è passati ad organizzatissimi e brulicanti Vespa Club sparsi in tutta Italia. La Vespa è così diventata qualcosa di più che un ciclomotore di design, ma un “simbolo” capace di creare gruppo, di unire persone diverse fra loro e di diverse età. Gruppi di fan a bordo del proprio ronzante mezzo si ritrovano periodicamente per battere strade sempre nuove: un divertimento, ma anche un modo per mostrare a tutti i propri piccoli capolavori. Anche Cuneo ha ovviamente il suo club di appassionati, ovviamente affiliato come la maggior parte al Vespa Club d’Italia, nato ben nel lontano 1949.

Ogni “centauro” iscritto a questi club possiede di solito almeno una Vespa, molti anche più personalizzata sino al più piccolo bullone, pezzo dopo pezzo per creare un prodotto che racconta molto di chi lo guida. Il successo del veicolo Piaggio ha ovviamente creato l’esigenza di aziende specializzate proprio nella rivendita di ricambi ed accessori per i vari modelli di Vespa. Fra i più conosciuti nel Nord Italia c’è sicuramente Zangheratti Ricambi e Accessori Vespa che si trova in provincia di Verona, ma che grazie all’e-shop vende oggi in tutto lo Stivale.

Vespa: l’origine di uno stile unico

La Vespa vanta oggi milioni e milioni di modelli venduti ed è stata capace, anche con il passare dei decenni, di distinguersi rispetto alla motocicletta, acquisendo un’aria assolutamente senza tempo. Pur seguendo in qualche modo la moda e le linee di design moderne,ha mantenuto a grandi linee la medesima forma. È stata progettata con il desiderio di distinguersi dal resto delle moto, partendo innanzitutto dall’idea di non “cavalcarla”, ma di sedersi sopra alla sua comoda sella come si farebbe su una sedia. Sparisce infatti rispetto alla norma la struttura tubolare centrale.

Particolare anche il cambio ubicato sul manubrio per non scomodare le gambe accomodate davanti alla persona seduta. Il motore fu coperto da un telaio per ovviare alle classiche perdite d’olio dello stesso che macchiavano fastidiosamente i calzoni. La ruota di scorta consentiva di rimediare in breve tempo ad una foratura, non rara visto che le strade erano sterrate nella maggior parte dei casi. La prima Vespa è del 1946, solo 3 anni prima della nascita del primo club insomma.

Da ieri a oggi: più che un mezzo, un must have

Dopo oltre 75 anni la Vespa è rimasta un must have di fama mondiale, protagonista anche di famosissimi e storici film come la Dolce Vita. Essa non è solo un veicolo che fa il suo lavoro “pratico” egregiamente, ma anche un fenomeno di costume e simbolo del benessere economico del dopoguerra. Questa icona di design italiano vanta oggi dei pezzi esposti nei più famosi musei del mondo, da Milano a New York.

Nel corso dei decenni sono usciti moltissimi modelli, differenti l’uno dall’altro nelle colorazioni, nella potenza, nei dettagli di design. Anche nell’ultimo decennio, pur essendoci una vasta scelta di modelli di due ruote, sono state vendute ben un milione e ottocentomila Vespa. Oltre alla sede italiana di Pontedera, per coprire tutto il mercato mondiale, sono nati anche stabilimenti in Vietnam e in India.