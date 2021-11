Chi vincerà il segnalibro d’oro 2021 a Fossano?

Quale tra “Clochard”, “Festina Lente”, “Sbirri, non poeti” e “Il primo omicidio non si scorda mai” è il racconto che vincerà il segnalibro d’oro 2021? Lo scopriremo sabato 13 novembre, quando Fossano ospiterà la cerimonia di premiazione della XXIV ed. di Esperienze in giallo, concorso dedicato a racconti inediti di trama gialla o noir.

Ancora una volta Fossano si prepara ad essere una delle capitali del giallo, ospitando non solo gli autori dei testi finalisti, ma anche giornalisti, scrittori e docenti universitari che compongono la giuria del premio.

Oltre 140 sono i testi arrivati per l’edizione 2021: da tutta Italia scrittori, in erba o che hanno già pubblicazioni alle spalle, hanno scelto di inviare il loro racconto. “Lo fanno perché ormai la serietà del nostro premio e la qualità della giuria sono note - commenta il presidente di Esperienze, Enrico Serafini -. In più mettiamo in palio quello che è il premio più ambito per uno scrittore: la pubblicazione. Sono i quattro racconti ritenuti più meritevoli a entrare nel volume che ogni anno dedichiamo al premio. Quello 2021 è intitolato ‘Un sacco giallo’ e a breve sarà disponibile nelle librerie fossanesi. Il volume ospita anche il testo vincitore del 7° ‘Folle d’autore’, concorso promosso da La Corte dei Folli e riservato alla drammaturgia teatrale”.

Tutti i racconti sono stati letti dalla prima giuria, composta da appassionati lettori, che ha fatto un lavoro prezioso di cernita. A scegliere il vincitore, poco prima della premiazione, sarà la giuria finale composta da Alberto Sinigaglia presidente dell’Ordine dei giornalisti di Torino; Margherita Oggero e Bruno Gambarotta scrittori e giornalisti; Roberto Riccardi scrittore e generale di Brigata, comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale; Cristina Bragaglia docente università di Bologna; Gianni Menardi già direttore della Biblioteca civica di Fossano; Maurizio Matrone scrittore, coaching e narratore d’impresa; Walter Lamberti giornalista, direttore del settimanale La Fedeltà; Beppe Mariano giornalista e poeta. La cerimonia sarà l’occasione per scoprire il nome degli autori, ancora ignoti.

Gli appuntamenti di Esperienze in Giallo iniziano già giovedì 11 novembre: alle 21 in diretta streaming su Youtube e sulla pagina Fb di Esperienze in Giallo si presenta “Gialli di Classe”, progetto pensato per le classi quarte della scuola primaria che ha coinvolto oltre 400 studenti del Fossanese e dell’oltre Stura. A loro si è proposta la lettura del libro “L’amico di Mizù” di Margherita Oggero che offre diversi spunti di riflessione sulla tematica dell’amicizia che sopravvive a dubbi, pregiudizi e incomprensioni. È piaciuto molto ai ragazzi che hanno sottoposto le loro curiosità alla scrittrice e la Oggero ha risposto con un piacevole video-incontro in cui ha offerto stimoli e suggerimenti per costruire un racconto “giallo” di classe. I 20 testi che sono stati realizzati sono ora pubblicati nel volume “Gialli di classe 2021”, insieme alle illustrazioni di Ernesto Zucco e alle foto dei piccoli autori.

“Ci teniamo a invitare tutti gli appassionati di scrittura a seguirci e a leggere i racconti – conclude Serafini -. Grazie poi agli sponsor, in primis la Fondazione Crf, senza i quali non sarebbe possibile organizzare la manifestazione”.