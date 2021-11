Saluzzo torna ad ospitare il “Fitwalking del Cuore”: appuntamento il 23 gennaio

Domenica 23 gennaio 2022 appuntamento, a Saluzzo, con il Fitwalking del Cuore.

Che l’evento benefico, il prossimo anno, ritorni in presenza non è più una novità. L’organizzazione però, vuole ricordarlo, per rimarcare e rilanciare al tempo stesso la data del 23 gennaio 2022, la domenica all’interno della quale sarà finalmente possibile camminare di nuovo insieme a Saluzzo in una grande festa di sport e solidarietà.

Trapelano dagli organizzatori alcune prime informazioni. La sicurezza è certamente uno degli aspetti che maggiormente è stato e sarà tenuto in considerazione.

Per ridurre possibili assembramenti la piazza di partenza e arrivo non sarà come da tradizione Piazza Cavour ma sarà la vicina Piazza Garibaldi. Verrà proposto il solo percorso cittadino di 6,7 chilometri e, come per la passata edizione, il pacco gara verrà consegnato all’iscrizione insieme al pacco gara.

Al momento dell’iscrizione si riceveranno quindi pettorale e pacco gara. Il costo dell’iscrizione è rimasto invariato ed è di 5 euro.

Non cambia invece l’aspetto che più caratterizza l’evento: la solidarietà.

Quanto raccolto dalle iscrizioni sarà come sempre devoluto a sostegno dei “Progetti del Cuore”, le iniziative presentate dalle associazioni che prendono parte alla raccolta iscrizioni. Riceveranno il contributo, in proporzione al numero degli iscritti, tutte le associazioni che raggiungeranno la quota di almeno 100 pettorali venduti.

Le associazioni ed i gruppi (scolastici, parrocchiali, sportivi, di volontariato) interessati a partecipare possono contattare gli organizzatori, l’A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking Italia alla mail info@scuolacamminosaluzzo.it o al numero 338.6151466 (attivo anche per la ricezione di messaggi WhatsApp).