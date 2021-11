Tuttomele e la tentazione sempre nuova di tornare a scoprire Cavour

Arrivano per Tuttomele e poi tornano per tutto il resto. La Fiera di Cavour, dedicata al settore melicolo e alla frutticoltura locale, si conferma da quarant’anni come una delle principali attrattive del territorio e ora ha ottenuto la qualifica di evento nazionale. Quest’anno in programma dal 6 al 14 novembre, Tuttomele ha il potere di far luce sulle caratteristiche paesaggistiche, storiche e culturali della pianura cavourese e di una fetta di Pinerolese.

Alla base del successo di Tuttomele un’offerta gastronomica speciale, nata dalla collaborazione tra la ProCavour – associazione organizzatrice dell’evento – e i numerosi ristoranti locali. Per la ‘Settimana gastronomica della mela’ i ristoratori dedicano il loro menù alle mele, dalle più conosciute, come la Pink Lady, a quelle più antiche come la Grigia di Torriana, la Runsè, la Gamba fina. La distribuzione delle ‘Frittelle di Tuttomele’, inoltre, è uno dei momenti più attesi della fiera.

Ma le occasioni enogastronomiche non esauriscono le sorprese che riserva Tuttomele. Un centro storico allestito a festa per la fiera, l’incontro con le ville e i parchi giolittiani, una riserva naturale con i suoi sentieri che portano fino in cima alla celebre Rocca, una panchina gigante da cui godersi il paesaggio a 360°... queste sono alcune delle esperienze che rimangono nel cuore di chi visita Cavour. I motivi per tornare sono altrettanto numerosi e vanno dalla scoperta del paesaggio agricolo lungo la Strada delle Mele, all’immersione nella storia, con i reperti archeologici del Museo Caburrum nell’affascinante cornice dell’Abbazia di Santa Maria, monumento alto-romanico benedettino.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma clicca qui