Dopo la conferenza di apertura, si inizia a pieno ritmo con gli incontri settimanali di Unitre Cuneo. Si torna finalmente al Cinema Monviso, la location ufficiale per le conferenze che, per i mesi di novembre e dicembre avranno identico argomento e relatore sia il lunedì che il giovedì. Si comincia nei giorni 8 e 11 novembre, alle ore 15,30 con Antonina Gazzera che tratterà l’argomento: “Napoleone: un genio solo militare o anche qualcos’altro?”

Napoleone morì 200 anni fa ed ancora oggi i giudizi su di lui divergono: c’è chi lo giudica mettendo in evidenza le cose che ha fatto e che a noi oggi appaiono molto riprovevoli. E chi, pur considerando gli errori, comunque lo considera un uomo straordinario che ha fatto cose straordinarie. La professoressa Gazzera cercherà di illustrare questi punti di vista, ma tenendo presente una domanda: quanti altri uomini di stato hanno rivoluzionato così tanto, ed in così poco tempo, la carta politica dell’ Europa, iniziando come soldato e diventando imperatore in appena 15 anni?

Antonina Gazzera è nata a Bene Vagienna; dopo aver conseguito la maturità a Cuneo, nel 1969 si è trasferita a Torino, dove ha frequentato i corsi di Filosofia, laureandosi nel 1974. Ha abitato per decenni a Torino, insegnando nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Per motivi famigliari è tornata a vivere in provincia di Cuneo ed stata docente di Filosofia e Storia a Cuneo e Mondovì, prima di terminare la sua carriera scolastica al Liceo “G. Ancina” di Fossano. Dopo alcune esperienze di volontariato nel “Terzo Mondo” è venuta ad abitare a Cuneo. Qui trascorre il suo tempo tra la lettura (dividendo le scelte di studio fra la filosofia, la storia e la letteratura), il volontariato in ospedale e la collaborazione con l’Unitre.