Volley, A1F. La Bosca San Bernardo Cuneo verso il big match di Novara. Giovannini: "Non sarà impossibile vincere" (VIDEO)

Un derby fa sempre storia a sé e lo sa bene Gaia Giovannini, che in questo primo scorcio di stagione si sta sempre più ritagliando importanti spazi nella Bosca San Bernardo e a proposito del big match del Palaigor ha le idee chiare. Con l'olandese Jasper ancora fuori forma e l'infortunio di Alice Degradi (operata in settimana al ginocchio infortunato, le sue condizioni stanno nettamente migliorando), la giovane schiacciatrice cuneese (20 anni il 17 dicembre prossimo) è pronta, insieme con le compagne, a lanciare la sfida ad una delle formazioni più attrezzate del campionato di A1, l'Igor Gorgonzola Novara.

Per Giovannini lo spartiacque della stagione in casa Cuneo è stata la vittoria, fortemente voluta, con Vallefoglia: "La grinta che abbiamo messo in campo contro le marchigiane è ciò che ha fatto finalmente la differenza rispetto le prime gare. Dovremo fare la stessa cosa nella serie di partite difficili che ci aspettano in novembre".

Sulla sfida di Novara: "Stiamo preparandola, ci alleniamo tanto. Sarà certamente una partita difficile, ma non impossibile da vincere. Andiamo a Novara con grinta e sicuramente daremo il meglio di noi stesse. L'importante sarà divertirsi".

Sul suo buon momento: "Sto affrontano la stagione col piede giusto e con impegno, i miglioramenti si vedono".