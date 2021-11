Volley A2/F: Questa sera alle ore 21 torna “TimeOut”! Marco Mencarelli, Mila Montani e Michele Marchiaro ospiti della 5^ puntata

Un appuntamento da non perdere quello di questa sera con “TimeOut”, il programma di approfondimento sul Campionato di volley femminile di serie A2. Ospiti di prestigio, interviste e filmati su un campionato, quello di A2, che continua a regalare sorprese ed emozioni.

Ospite in studio per la 5^ puntata la centrale della Lpm Bam Mondovì Mila Montani, mentre sono previsti i collegamenti in diretta con l’allenatore dell’Eurospin Ford Sara Pinerolo Michele Marchiaro e con il direttore tecnico del settore giovanile della Nazionale italiana femminile, nonché allenatore del Club Italia Crai, Marco Mencarelli. Non a caso la puntata di oggi si intitola "A tutta M", visto per una particolare coincidenza, tutti e tre gli ospiti hanno il nome e il cognome che inizia con la lettera "M".

Una casualità che non è passata inosservata e per questo si è deciso di "giocare" anche sul titolo. Nel corso della puntata saranno mandate in onda le interviste raccolte in settimana con l’allenatore della Itas Ceccarelli Group Martignacco Marco Gazzotti e con la talentuosa palleggiatrice Chiara Ghibaudo. E poi ancora il tecnico Bibo Solforati e il libero Veronica Bisconti per la Lpm Bam Mondovì e la centrale Benedetta Sartori per la Futura Giovani Busto Arsizio.

TimeOut viene trasmesso in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio), tutti giornali del nostro gruppo editoriale.