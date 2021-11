Saluzzo, “Un sipario tra Cielo e terra”: riparte la rassegna di teatro per ragazzi

Riparte domenica 14 novembre a Saluzzo la storica rassegna di teatro per ragazzi “Un sipario tra Cielo e terra”, un appuntamento tradizionale per famiglie nelle domeniche pomeriggio della stagione fredda.

La rassegna promossa dal Ratatoj con la direzione artistica della Compagnia Il Melarancio di Cuneo e con il sostegno del Comune, prevede in questa edizione tre appuntamenti.

Domenica 14 novembre andrà in scena la Compagnia Teatro Due Mondi (Faenza) con “Le nuove avventure dei musicanti di Brema”. Ci sono 4 attori in scena per uno spettacolo che prende spunto dalla nota fiaba dei 4 animali aspiranti musicisti. Qualcosa però cambia i loro programmi, qualcosa di più importante e di non rimandabile….

Seguirà domenica 28 novembre lo spettacolo “Spaventati Panettieri” Vincitore del Premio Lunathica 2017 della Compagnia Collettivo Clown di Milano, un‘ora all’insegna della risata e del divertimento con due buffi panettieri un po’ clown e po’ acrobati, finale a sorpresa con il coinvolgimento del pubblico.

Concluderà la rassegna la Compagnia Industria Scenica anch’essa di Milano, che domenica 16 gennaio presenterà “Che forma hanno le nuvole”, spettacolo vincitore di In-box Verde 2020, una storia di amicizia unica e speciale, teatro d’attore e teatro d’ombre con scenografie in continuo movimento rivolto ai bambini a partire dai 4 anni.

Informazioni sul sito www.cinemateatromagdaolivero.it Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 17.

Ingresso 6 euro, ridotto 5 euro sotto i 10 anni. Gratuito sotto i 3 anni. Tutte le attività proposte sono accessibili su ruote (da disabili e da passeggini).

Considerati i tempi necessari per l’accoglienza del pubblico, nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria, si raccomanda di arrivare con largo anticipo. Sarà possibile acquistare i biglietti con le seguenti modalità: Per info e prenotazioni: biglietteria@melarancio.com.

Il botteghino per l’acquisto dei biglietti (via palazzo di città) sarà aperto 60 minuti prima dello spettacolo. Per info: Compagnia Il Melarancio Piazzetta del Teatro 1, Cuneo Tel. 0171/699971 Cell. 3479844570 www.melarancio.com. biglietteria@melarancio.com