Volley A2/M - Trasferta lunga e difficile per il VBC Mondovì, atteso in Puglia dalla Forte BCC Castellana Grotte

Nel Campionato di serie A2 Maschile Credem Banca lunga trasferta in terra pugliese per il VBC SYNERGY MONDOVI’, che domenica alle ore 18 sarà di scena in casa della BCC Castellana Grotte. I pugliesi, allenati dall’astigiano Flavio Gulinelli e nelle cui file milita l ex capitano monregalese Luca Borgogno, sino ad ora hanno ottenuto 3 vittorie (3-0 contro Bergamo, 3-0 in trasferta contro Cuneo, 3-1 contro Reggio Emilia) ed una sconfitta (3-1 in trasferta contro Motta di Livenza) ed in classifica, con i loro 9 punti, sono secondi in compagnia di Motta di Levenza e Cantù, a -1 dalla capolista solitaria S. Croce sull’ Arno.

Coach Flavio Gulinelli può schierare in palleggio Izzo cresciuto nelle giovanili del Cuneo e poi a fra le altre a Milano, Piacenza e Vibo Valentia, come opposto il brasiliano Lopes Theo Fabricio, il “bomber” della squadra, in banda l’esperto Fiore (nato nel 1982 e con un passato fra le altre a Taranto, Castellana Grotte e Sora) Tiozzo, lo scorso anno a Cuneo e prima in forza Bergamo, Sora e Cantù, e l’ ex Borgogno, al centro Presta, Truocchio, nato nel 2000 e lo scorso anno a Siena, ed Arienti, ex di Reggio Emilia e Grottazzolina, e come libero Toscani, proveniente da Ortona. Nell’ ultima gara giocata, quella persa a Caorle contro Motta di Livenza, il giocatore che ha realizzato più punti è stato l’ opposto brasiliano Lopes Theo Fabricio con 23 punti, seguito da Borgogno, che, pur partendo dalla panchina, ha totalizzato 8 punti.

“Andiamo ad affrontare una squadra che sta dimostrando seriamente di puntare ai vertici della classifica –commenta coach Francesco Denora – e che, a parte la battuta di arresto dell'ultima partita, hanno battuto sonoramente le due favorite Cuneo e Bergamo. I loro punti di forza sono la grande esperienza dell'opposto Theo e dei martelli Fiore e Tiozzo, tra i più completi del campionato, ma sono molto completi in tutti i reparti, fanno pochi errori, hanno un servizio incisivo e sono molto solidi a muro. Da parte nostra dovremo cercare di fare una partita attenta in tutti i fondamentali, avere pazienza quando loro avranno il pallino del gioco ed aspettare il momento giusto quando magari allenteranno la presa. Se riusciremo a dar continuità, a giocare un sideout con pazienza e una fase break con coraggio potremo dire la nostra. Ci aspetta una bella impresa, ma proviamo a giocarcela: quando si incontrano queste squadre si cercano sempre motivazioni ed energie particolari”.

Oltra a quanto sottolineato dall’ allenatore, per i monregalesi sarà anche molto importante riuscire a tenere sotto cotante pressione la ricezione barese con il servizio nonchè contenere gli attaccanti di palla alta, dato che, da quanto intravisto nelle prime quattro gare, il gioco pugliese sembra svilupparsi soprattutto sulla ali. Insomma il pronostico è oggettivamente tutto a favore dei pugliesi, ma proprio il partire svantaggiato può permettere al VBC SYNERGY MONDOVI’ di giocare sereno e senza alcuna pressione perché tutto quello che si riuscirà ad ottenere sarà positivo.