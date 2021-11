A Briga Alta riapre il municipio, chiuso dopo l'alluvione del 2016 [FOTO E VIDEO]

"C’è tanto da fare, è tempo di rimboccarsi le maniche e di tornare a casa”. Queste le prime parole che il sindaco di Briga Alta, Federica Lanteri aveva pronunciato lo scorso anno, all'indomani della sua elezione.

Il comune, uno dei più piccoli d'Italia, era rimasto privo della sede municipale dal 2016, a causa dell'alluvione e da allora aveva trovato ospitalità nel comune di Ormea, ma avere un presidio sul territorio era fondamentale e finalmente oggi, sabato 6 novembre 2021, è stato il giorno del rientro a casa.

In tanti questa mattina hanno raggiunto Piaggia, frazione che insieme a Carnino e Upega compone il comune e dove ha sede il municipio, per festeggiare questa nuova ripartenza.

L'edificio, completamente rinnovato, oltre agli uffici da cui si può godere di una splendida vista sulla valle e alla sala del consiglio, dispone anche di un'ampia sala conferenze, un'infermeria e due locali che potranno essere destinati in futuro ad attività commerciali; inoltre, proprio accanto alla sede comunale, recentemente è stato installato anche un Postamat.

Al taglio del nastro erano presenti autorità civili e militari in rappresentanza non solo del territorio piemontese, ma anche della Liguria, proprio a testimoniare lo stretto legame di vicinanza e collaborazione che rappresenta Briga Alta.

"Siamo tornati a casa nostra" - commenta il sindaco Federica Lanteri - "è stato un lavoro duro, faticoso, ma un risultato di squadra: siamo orgogliosi del lavoro fatto per arrivare a questo giorno".

Si apre un nuovo capitolo per il comune che, come sottolineato nel corso degli interventi della giornata, era tanto amato dall'ex sindaco e padre dell'attuale prima cittadina, Guido Lanteri, che tanto ha lavorato per il paese.

Al termine della cerimonia le pro loco di Piaggia e Upega, in abiti tradizionali brigaschi, hanno preparato un gustoso aperitivo per tutti i presenti, nel rispetto delle normative vigenti.