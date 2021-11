È di Villafalletto il nuovo comandante della polizia locale di Dronero

Dal 5 ottobre Oreste Uberto è il nuovo comandante della polizia locale di Dronero, con nomina del nuovo sindaco Mauro Astesano.

Arrivato a settembre dello scorso anno come vice commissario nel Comando dronerese, sostituisce Maurizio Vercesi, andato in pensione lo scorso 1° ottobre.

"Dronero, per me costituisce un ritorno come la canzone 'Ritorniamo a Dronero'. Ho iniziato infatti la mia carriera proprio nella polizia municipale, nel 2001, e vi sono rimasto fino al 2004. Il 1° ottobre del 2001 era il mio primo giorno di lavoro… Nello stesso paese, 20 anni dopo, è stato il mio nuovo inizio nel ruolo di comandante".

Nato a Villafalletto l'8 maggio 1973, Uberto dopo il diploma di maturità classica si è laureato in Scienze Politiche e, successivamente, ha conseguito la laurea magistrale in Scienza della Pubblica Amministrazione. Titolare di master "Informatizzazione e Sicurezza informatica nella Pubblica Amministrazione” presso il Politecnico di Milano - sede di Como, è stato per 16 anni ispettore di polizia locale alle dipendenze del Comune di Busca.

Carattere cordiale, gioviale e tenace, ci tiene particolarmente ad unire il saper fare al saper essere, in un impegno quotidiano che punta sempre a svolgere nel migliore dei modi:

"Il nostro ruolo talvolta è complicato e spesso viene abbinato al solo aspetto sanzionatorio. La polizia locale prima di essere repressiva è autorizzativa, organizzativa, di servizio alla collettività.

Amo il mio lavoro perché mi da la possibilità di confronto costante con l’amministrazione e con la popolazione: queste sono le premesse che motivano il mio intento a modulare un comando con un approccio positivo e disponibile al dialogo sempre.

Dronero è una nobile Signora e con il nostro servizio e lavoro possiamo contribuire a renderla ancora più bella, pulita, ordinata. Godo della fiducia dell’amministrazione e dei miei "agenti": questo è molto importante anche per la mia crescita professionale.

Ringrazio i Comandanti che ho incontrato sulla mia strada: Maurizio, Giacomo, Adriano e Gianluca: da ognuno di loro ho imparato qualcosa di prezioso!"