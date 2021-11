Fossano celebra la Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate: presente anche la sottosegretaria alla Difesa Pucciarelli (VIDEO E GALLERY)

Si è tenuta oggi (sabato 6 novembre) la cerimonia ufficiale con cui la città di Fossano ha celebrato la ricorrenza della Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate.



Le celebrazioni hanno avuto inizio alle 9 presso il monumento alla memoria dei caduti della ritirata di Russia in piazza don Mario Picco, dove alla presenza del sindaco Dario Tallone - del "collega" Flavio Gastaldi, dei consiglieri regionali Matteo Gagliasso e Paolo Demarchi, e dei senitori Marco Perosino e Giorgio Bergesio, oltre a tutte le autorità militari del fossanese - è stata deposta una prima corona di alloro. La seconda è stata poi deposta ai piedi del monumento ai caduti presso Largo degli Eroi, momento accompagnato dalle esibizioni della Filarmonica "Arrigo Boito". La giornata è poi proseguita con la terza deposizione della corona di alloro - questa volta presso il monumento ai Granatieri di Sardegna in piazza Castello - , l'inaugurazione della mostra "Caserme in Piazza", la Santa Messa e gli interventi delle autorità, ancora in piazza Castello.



Alla giornata ha partecipato anche Stefania Pucciarelli, senatrice e sottosegretaria alla Difesa.



Di seguito il servizio