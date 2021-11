A Villanova Mondovì murales ispirati alla street art, creati dagli studenti rinnovano le scuole medie [FOTO]

C'è un anche un po' di Bansky nei murales realizzati dai ragazzi e ragazze delle scuole medie dell'Istituto Comprensivo "Delfino Orsi" di Villanova Mondovì.

Grazie ai fondi ricevuti per il progetto "Piano scuola estate", lo scorso luglio, gli studenti delle classi prime e seconde, sotto l'attenta guida della Prof. Alessia Gazzolo, hanno realizzato delle vere e proprie opere d'arte: una serie di pannelli ispirati alla street art per rendere più accogliente e vivace il corridoio di ingresso della scuola.

I lavori sono stati realizzati interamente con l'uso di pastelli e pennarelli e affissi grazie alla all'aiuto dei tecnici del comune.

Tanti i temi trattati nei murales: dalla lotta al cambiamento climatico al rispetto per gli animali, ma anche le nuove regole imposte dall'emergenza sanitaria che, hanno fatto indossare la mascherina anche a Tom e Jerry.

"I ragazzi che hanno aderito alle diverse attività del piano estate erano entusiasti" - spiega la dirigente scolastica, Ada Zamboni - "Speriamo di poter ricevere i fondi per riproporre il progetto anche la prossima estate".

Un'iniziativa utile a vari livelli, un laboratorio creativo per gli studenti che non hanno avuto possibilità o modo di andare in vacanza, un sostegno per i genitori che lavorano, ma anche un momento di ritrovo per consentire ai ragazzi di ritrovare quel senso di condivisione con gli altri che tanto è mancato nel periodo pandemico con la DAD.

"Ci siamo ispirati ad artisti come Bansky per i murales" - racconta la docente - "Sull'altro lato del corridoio, invece, abbiamo realizzato questi ritratti di personaggi famosi, seguendo alcune stampe prodotte negli Stati Uniti. Usando i pennarelli i ragazzi hanno lavorato concentrandosi sulle sfumature dei vari colori per dare vita e risalto ai vari volti".

I lavori, fissati su pannelli rimovibili e che quindi potranno essere variati e sostituiti in futuro, sono stati presentati ai giornalisti e al sindaco, Michelangelo Turco, mercoledì 3 novembre.

"Un bellissimo lavoro" - ha dichiarato il primo cittadino - "Complimenti alla dirigente, all'insegnante e a tutti i ragazzi".