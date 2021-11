"Porteremo la terza dose alle persone e non le persone alla terza dose" (VIDEO)

“I contagi aumentano ma devono essere comparati con i numeri dei posti letto occupati in terapia ordinaria e intensiva che per il momento non sono preoccupanti. Vuol dire che ci sono più positivi ma si ammalano meno. E questo è il risultato di una campagna vaccinale che ha visto il Piemonte molto performante. Con la stessa determinazione stiamo lavorando sulla terza dose. Se oggi il Piemonte è tra le regioni d'Europa che continuano a essere verdi, è perché si è fatto tanto e si è fatto bene. Ma la ricetta è una sola: vaccinare e vaccinare in fretta”.

Parole di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, a margine del Forum della Piccola Impresa di Confindustria in corso ad Alba.

“Se oggi siamo qua con il presidente nazionale di Confindustria a fare un convegno importante, fuori c'è la Fiera del tartufo, e ieri abbiamo presentato le Atp Finals a Torino, è perchè ci siamo vaccinati, abbiamo il green pass e rispettiamo le regole. Le regole sono l'unica via d'uscita per metterci il virus alle spalle. Facciamo la terza dose in fretta, la scienza ci ha sempre salvato”, ha aggiunto Cirio.

Sulla terza dose. “La macchina è talmente rodata che con gli attuali hub vaccinali simo in grado di afrrontare terza dose, ma siamo sempre pronti ad aprirci, allargare e intensificare. Porteremo la terza dose alle persone e non le persone alla terza dose, anche con le farmacie”, conclude Cirio.