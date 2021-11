Sicurezza sul lavoro: al via il nuovo progetto di Confindustria Cuneo

Con l’obiettivo di formare, informare e sensibilizzare sulla cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro, Confindustria Cuneo lancia un nuovo e ambizioso progetto, dal titolo “Sicurezza sopra tutto”, che vede l’intera provincia unita e coinvolta.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con gli SPRESAL (Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) dell’ASL CN1 e dell’ASL CN2, i Vigili del Fuoco di Cuneo, l’Esercito con il 2° Reggimento Alpini, Ance Cuneo e le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil. Indirizzato alle aziende, il progetto vuole porre l’attenzione sul tema, delicato e molto attuale, della sicurezza dei lavoratori, proponendo un approccio preventivo attraverso un percorso suddiviso in tre fasi: una serie di corsi formativi innovativi, seminari tecnici ed incontri nelle scuole.

I corsi prevedono 4 lezioni della durata di 4 ore ciascuno (dalle 9 alle 13) e sono in programma il 15, il 18, il 23 e il 29 novembre. Verranno affrontati i temi della cultura della sicurezza sul lavoro, di come migliorare la comunicazione del rischio, della responsabilità in ambito di sicurezza sul lavoro e di comportamenti sicuri. I primi tre appuntamenti si svolgeranno al Pala Alba Capitale della Cultura d’Impresa, in piazza San Paolo, ad Alba; la quarta lezione, più pratica, si dividerà tra il comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo e la caserma “Vian” di Cuneo, sede del 2° Reggimento Alpini.

Nel mese di dicembre partirà la seconda fase del progetto, che consiste nell’organizzazione di tre seminari tecnici. Il primo, in programma il 2 dicembre, sarà dedicato alla sicurezza comportamentale ed in particolare agli approcci BBS (Behavior Based Safety), un insieme di metodi basati sul miglioramento dei comportamenti significativi per la sicurezza dei lavoratori. Il secondo si svolgerà il 7 dicembre: realizzato in collaborazione con le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, si concentrerà sul ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il 14 dicembre il terzo seminario, che grazie alla partecipazione dei Vigili del Fuoco di Cuneo approfondirà le responsabilità rispetto agli adempimenti contenuti nel DPR 151 sulla prevenzione incendi.

Nell’anno nuovo la terza ed ultima fase del progetto porterà il tema della sicurezza negli ambienti di lavoro nelle scuole, grazie alla collaborazione con il Provveditorato agli studi. Gli studenti dell’ultimo anno degli istituti superiori della provincia di Cuneo verranno coinvolti attraverso una serie di incontri nei quali i responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle aziende racconteranno in che cosa consiste il loro lavoro, cercando di far comprendere l’importanza della prevenzione e sensibilizzandoli sulla cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il progetto “Sicurezza sopra tutto” verrà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma lunedì 8 novembre, alle ore 10, in sala Michele Ferrero, nella sede di Confindustria Cuneo (corso Dante 51). Interverranno il presidente di Confindustria Cuneo Mauro Gola, i direttori SPRESAL dell’ASL CN1 Santo Alfonzo e dell’ASL CN2 Giuseppe Calabretta, la presidente Ente Scuola Edile di Cuneo e C.P.T., Elena Lovera, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo Vincenzo Bennardo, il comandante del 2° Reggimento Alpini Giuseppe Sgueglia e i rappresentanti delle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil.