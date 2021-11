Venticinque anni di ambiente: la storia della Cooperativa Erica

Si è tenuta ieri, venerdì 5 novembre, a Palazzo Banca d’Alba, la celebrazione per i 25 anni della Cooperativa ERICA, in un incontro alla presenza dei Ministri dell’Ambiente degli ultimi cinque lustri intervistati dalla voce e dal volto storico di RAI Tre Beppe Rovera, conduttore di Ambiente Italia.

Nata dall’esigenza di un gruppo di Albesi di impegnarsi concretamente per la salvaguardia dell’ambiente a seguito dell’alluvione del 1994, la Cooperativa ERICA - Educazione Ricerca Informazione Comunicazione Ambientale si occupa di rifiuti, prevenzione dei rischi, ciclo delle acque, energia, agricoltura biologica e sostenibilità ambientale.

Riccardo Corino, direttore generale della Banca d’Alba, introduce l’incontro e dà la parola al Presidente di ERICA Luigi Bosio che con Roberto Cavallo, Alessandro Cane, Umberto Gianolio, Giuseppe Totaro, Manuela Sciutto, Pietro Reviglio, Giovanna Roagna, Lorenza Stupino, Emanuela Rosio, tutti soci lavoratori, sale sul palco per raccontare il primo quarto di secolo della cooperativa, attraverso i progetti più significativi portati a termine.

“Dopo il disastro dell’alluvione nel 1994, un gruppo formato da generazioni diverse pensò di creare qualcosa per lavorare sul tema ambientale. Il Tanaro aveva già fatto danni e noi eravamo impreparati. Non doveva più essere così: era necessario costruire qualcosa che tenesse viva l’attenzione sul tema”, racconta l’amministratore delegato Roberto Cavallo.

Prosegue il sindaco di Alba Carlo Bo: “Buon compleanno a voi, un gruppo di Albesi uniti insieme per sostenere l’ambiente. Siete stati lungimiranti: ci siamo resi conto di quanto sia necessario quello che fate, perché dove ci sono i disastri ambientali, c’è quasi sempre la mano dell’uomo. E l’alluvione del ’94 ce lo ricorda. Fu un dolore struggente, ci lasciarono molte persone. 70 morti, 29 della nostra provincia, 9 della città di Alba, quasi 2.500 sfollati, 500 feriti, ma la nostra città ha saputo ripartire e la Cooperativa Erica in questo ha saputo fare tantissimo”.

Beppe Rovera dà la parola a Edo Ronchi, Ministro dell’Ambiente dal 1996 al 2000: “Siamo dentro a una svolta storica, è difficile fare paragoni con la situazione politica e ambientale di venticinque anni fa. Ai tempi non avevamo la certezza che le emissioni di gas serra avrebbero provocato una crisi climatica di queste dimensioni. Ora, invece, nessuno lo mette in discussione. L’accelerazione sulla crisi climatica veniva stimata solo qualche anno fa e lo scenario si è aggravato repentinamente. Certo, ci sono stati passi avanti, ma bisogna rivalutare e cambiare i riferimenti delle politiche ambientali. L’adeguamento ecologico alla sostenibilità locale è un processo complesso, doveva iniziare prima, ma è in atto e si può fare. Le tecnologie per evitare emissioni significative ci sono e in parte le stiamo, pur lentamente, adottando. Si parla tanto del greenwashing delle aziende, ma non abbastanza del greenwashing politico e alla differenza tra dichiarazioni e fatti, su cui ancora c’è troppa cautela”.

Alfonso Pecoraro Scanio, Ministro dal 2006 al 2008, in collegamento: “La buona politica è convincere le popolazioni a guardare al dopo. Sono preoccupato se arrivano tanti soldi in assenza di procedure per spenderli. Il primo tema che si dovrebbe affrontare è quello dell’uso della blockchain per tracciare tutti i soldi spesi. Siamo nell’epoca del digitale e transizione ecologica e digitale devono viaggiare insieme”.

Corrado Clini, che ha coperto il mandato dal 2011 al 2013, aggiunge: “Correre dietro alle emergenze non protegge il territorio, ci mette una toppa. Il problema è politico, perché si tratta di scegliere di fare un investimento in cui il ritorno è oltre i tempi elettorali. E rimane il tema più urgente che abbiamo. Siamo di fronte a uno scenario di rischi e questi rischi vanno affrontati con politiche di gestione di risorse naturali che ne devono cambiare gli usi”, seguito a ruota da Gianluca Galletti, Ministro dal 2014 al 2018: “Credo esistano problemi irrisolti nel nostro Paese. Tutti sappiamo quali sono le priorità, conosciamo le zone a rischio, abbiamo le risorse, ma bisogna modificare il sistema a livello costituzionale per concludere qualcosa”.

Conclude il ciclo di interventi Barbara Degani, ex Sottosegretaria dal 2014 al 2018: “Il cambiamento è avvenuto, lo si vede nei vari aspetti dell’attività istituzionale. Cominci a vedere che la gente nelle piste ciclopedonali raccoglie i rifiuti che hanno gettato altri. Bisogna che ognuno faccia la sua parte. E questo non si fa solo per l’ambiente pulito, ma perché è un gesto giusto; se gli altri non hanno capito, allora lo faccio io. E Roberto e i suoi ragazzi in questo sono un grande esempio”.

L’ultima parola spetta all’amministratore delegato: “Abbiamo preso a prestito le parole di Don Pino De Masi, che disse che quello che facciamo non è solo un gesto ecologico, ma sociale, perché un luogo pulito è un luogo in pace. Noi abbiamo iniziato a correre sui luoghi delle guerre con il progetto Keep Clean and Run. Questo a conferma del fatto che su tanti progetti, tante parole, ogni tanto piegare le gambe fa bene. Forse presuntuosamente, ma noi rappresentiamo un modello. L’amministratore delegato non prende più di due volte dell’ultimo assunto. Possiamo dire che in 25 anni di ERICA sostenibilità economica, ecologica e sociale è stata fatta”.