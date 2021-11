Per cause in corso di accertamento, un'auto si è ribaltata sulla provinciale 21 a Fontanelle di Boves. L'incidente si è verificato questa mattina, sabato 6 novembre, intorno alle 8.30, di fronte a Galfrè Mobili, all'incrocio fra corso Trieste e via Marzabotto.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza dell'emergenza sanitaria. Non si riconoscono le condizioni di eventuali feriti.