Escursionista bloccato in mezzo alle neve a 3000 metri sul monte Salza in Val Varaita

Intervento in corso in Val Varaita, comune di Bellino, per un escursionista bloccato sull'anticima del Monte Salza a oltre 3000 metri di quota, in mezzo alla neve.

L'allarme è stato lanciato verso le 18.

Una prima squadra veloce del Soccorso alpino è partita a piedi per tentare di localizzarlo con maggiore precisione poiché il suo telefono risulta irraggiungibile, poi raggiungerlo e valutarne le condizioni.

Stanno intervenendo anche i vigili del fuoco di Venasca, il personale neve-ghiaccio di vigili del fuoco di Cuneo e Torino, il SAGF, l'elicottero dell'Esercito. Attivata anche la Gendarmeria.

Seguiranno aggiornamenti