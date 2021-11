Al Forum Piccola Indistria e Confindustria di Alba Anna Roscio di Intesa San Paolo

Anna Roscio, Direttore Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo, intervenuta al Forum Piccola Industria e Confindustria di Alba, ha presentato il Programma Sviluppo Filiere, lanciato dalla Banca già nel 2015, elemento innovativo nell’evoluzione del rapporto banca-impresa e cuore anche del recente rinnovo dell’accordo tra il Gruppo bancario e Confindustria: "Il contesto economico italiano si presenta tipicamente polarizzato tra grandi imprese, non molto numerose, ma estremamente competitive sui mercati grazie a politiche di gestione innovative; e numerosissime imprese di media, piccola e micro-dimensione - operose, flessibili, intraprendenti - molte delle quali sono inserite all’interno di filiere produttive. Una risorsa distintiva tutta italiana, quella delle filiere, che perfino nei momenti più drammatici della crisi pandemica si è rivelata essere la strada vincente per valorizzare il made in Italy, facendo tesoro del patrimonio del sapere e del saper fare dei territori, e per competere con forza anche al di fuori dei confini nazionali. Prima banca a credere nelle potenzialità delle filiere e nel sistema di relazioni tra imprese, Intesa Sanpaolo ha lanciato già dal 2015 Programma Sviluppo Filiere, grazie al quale riesce a “traslare” sulla catena dei fornitori - linfa vitale delle eccellenze italiane - il valore del Capo-filiera, cogliendo i fattori intangibili nella valutazione creditizia, permettendo un accesso al credito in tempi e condizioni migliori, offrendo soluzioni e strumenti finanziari dedicati come il confirming. Durante l’emergenza Covid-19 il programma è stato potenziato, destinando alle filiere italiane un plafond di 10 miliardi di euro di nuovo credito per superare le difficoltà, stimolare gli investimenti e avviare piani di rilancio e di crescita. Ad oggi Intesa Sanpaolo ha sviluppato oltre 800 contratti di filiera, che coinvolgono circa 105.000 dipendenti e 20.000 fornitori per un giro di affari di circa 90 miliardi di euro. Gli accordi di filiera si sono sviluppati in tutti i settori, con una concentrazione maggiore nell’industria manifatturiera e in particolare nell’agroalimentare, nella meccanica e nel sistema moda. Punta alla valorizzazione delle filiere anche il recente rinnovo dell’accordo con Confindustria, che mette in campo un plafond di 150 miliardi di euro: un ulteriore, significativo impegno di Intesa Sanpaolo per irrobustire la ripresa e accelerare, nell’arco del PNRR, l’indispensabile transizione ecologica e tecnologica, l’innovazione, il rafforzamento patrimoniale e finanziario del comparto produttivo."